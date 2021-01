por GTO » 02 Enero 2021, 17:14

Si no renovara por dinero, se merecería perder...



No me gustaría perder a Hamilton como piloto de F1, pero me alegraría que no corriera en un mercedes.



Pero creo que Ham, va a hacer lo mismo que sus compatriotas con el Brexit, tensara la cuerda pero al final entrara por el aro. Básicamente por que no han ningun coche donde meterse...