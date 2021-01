por GTO » Ayer, 15:45

Ecclestone: "¡Desenterremos los viejos motores aspirados!"El británico anima a la categoría a 'pasar' de la industria del automóvilQuien fuera dueño de la Fórmula 1 recalca la complicada situación de Red BullLa Fórmula 1 tendrá que decidir si congela el desarrollo de sus motores en 2022 hasta que llegue el nuevo reglamento de unidades de potencia. Sin embargo, Bernie Ecclestone llama a volver a los V8 hasta que se defina el rumbo que la categoría reina quiera tomar en este aspecto.Ecclestone tiene claro que los actuales V6 no son atractivos y alega además que son caros. Por eso propone el regreso de los V8."Voy a meterme en problemas por decir esto, pero desenterremos los viejos motores aspirados. Todo el mundo los ha tenido, los costes bajarían, el ruido volvería y podríamos usarlos cinco años mientras solucionamos el tema de un motor para el futuro", ha afirmado Bernie en declaraciones para MotorSport Magazine.La Fórmula 1 ha tomado una dirección en la que prestan más atención al cuidado del medioambiente y a ser útiles para la industria del automóvil, que está centrada en coches híbridos y eléctricos. No obstante, el británico piensa que esto es un error."La Fórmula 1 no tiene que ser relevante para la industria del automóvil. La gente se olvida de que la Fórmula 1 está en el negocio del entretenimiento y cuando dejas de entretener, no tienes un negocio", ha explicado.Otro motivo que da para volver a los V8 es la situación de Red Bull. Con la salida de Honda, los de Milton Keynes quieren trabajar en su propio motor a partir del de los japoneses. Ecclestone advierte de que si no se aprueba la congelación, la escudería va a tener un gran problema."Honda se va. Red Bull tomará su motor, pero eso solo funcionará si los demás acuerdan congelar el desarrollo. Si no, gastarán Dios sabe cuánto para seguir adelante. Deshagámonos de estos malditos motores tontos que tienen ahora. La gente en las gradas no está interesada en lo eficientes que son, en el combustible que usan o en lo potentes que son", ha expresado Ecclestone para cerrar.