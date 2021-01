por GTO » 18 Enero 2021, 17:13

MAX VERSTAPPEN: “SIN LOS V6 HÍBRIDOS, EL DOMINIO DE LA F1 SERÍA DE RED BULL”El holandés ha soltado que las nuevas unidades de potencia claramente ayudaron a Mercedes a tener un coche muy bueno desde 2014El piloto holandés, Max Verstappen, ha dicho en entrevista que el dominio de Mercedes no habría existido con los motores V6. Cree que la inercia que llevaba Red Bull antes del cambio de normativa, lo habría llevado a sumar más títulos, incluso, al igual que los alemanes.Cuando en 2014 llegaron las nuevas unidades de potencia híbridas, la era Mercedes comenzó. Han ganado todo desde entonces. La superioridad del equipo no es casualidad, según Verstappen:“Creo que la clave fue el cambio de normativa a finales de 2013. Si las reglas no hubieran cambiado, Red Bull podría haber hecho lo mismo.De cierta manera, la introducción de los V6 fue perfecto para ellos. Estaban bien equipados porque desde antes ya tenían desarrollado el motor. Inicialmente, creo que eso realmente les ayudó, porque iniciaron la temporada con un motor muy bueno”.Sin embargo, Max reconoce que no sólo se trata de tener el mejor motor, y que Mercedes también ha hecho un trabajo impresionante en el chasis:“Creo que con una muy buena velocidad punta, todo va mucho mejor. Hicieron un coche muy rápido. Obviamente, en 2020 también tuvieron un monoplaza increíble. No podemos negarlo. El chasis les ha funcionado en un gran número de pistas, y eso les da aún mayor ventaja”.@Formula1Pero Verstappen no se intimida. Sigue creyendo que Red Bull podrá plantarles cara en 2021. Recordemos que su última victoria fue en el GP de Abu Dhabi, territorio originalmente dominado de cabo a rabo por las flechas negras. Esto, quieras que no, refuerza psicológicamente la necesidad de luchar por ganarles.Este optimismo tiene fundamento, porque confían en haber corregido los principales defectos del RB16. Así lo ha mencionado Christian Horner:“Creo que hemos mejorado significativamente el coche. La clave fue entender cuáles eran los problemas, y con esa información y un poco de suerte, podremos seguir evolucionando el auto para el próximo campeonato.Necesitamos que el coche funcione en muchos circuitos. Es algo que Mercedes ha conseguido muy bien. Sin embargo, creo que somos lo suficientemente fuertes para conseguirlo. Queremos estar peleando en todo tipo de circuitos el año que viene, sobre todo porque es un calendario provisional de 23 carreras”.Teniendo a Adrian Newey, y si los problemas que han descubierto se han podido corregir, no dudamos que el RB16B será un coche mucho mejor ahí donde no pudo serlo el año pasado.Así que se viene una temporada interesante. Falta ver lo que Mercedes ha hecho para mejorar, aún más, su W11.