por Tyrrell » 24 Enero 2021, 21:19

“I don't compare myself with anyone, I don't need to"

En realidad la noticia está mal titulada.Quedaría mejor un "Christian Horner se cree el más listo del mundo"Aunque también me vale la respuesta de Hamilton,(No me comparo con nadie, no lo necesito)Supongo que se nota que no lo puedo soportar, es bastante común en F1 creerse el ombligo del mundo, pero lo de este hombre es de matrícula.Las declaraciones de Hamilton están en: