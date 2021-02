por Tyrrell » 02 Febrero 2021, 21:25

La Fórmula 1 tiene "un problema" con el dominio de Mercedes que probablemente no será puesto en cuestión este año, dice el ex jefe de equipo Eddie Jordan.

Mercedes apunta a mejorar un récord de siete títulos de constructores consecutivos.Todavía están negociando un nuevo contrato con el siete veces campeón Lewis Hamilton, pero Jordan cree que ambas partes "llegarán a una buena solución"."La F1 está en una situación complicada porque nadie puede ‘meterle el dedo en el ojo’ a Mercedes", dijo Jordan a la BBC Escocesa"Lo hacen mejor que los demás”."Racing Point ganó una carrera el año pasado, eso fue increíble para Sergio Pérez, y Max Verstappen (Red Bull) ganó la última carrera, pero eso no debería llevar a la gente a pensar que la competición será mucho más abierta"."Mercedes tiene la mejor gente y el mejor motor, así que ¿cómo no van a ganar el campeonato? Y eso es un problema para mí"."Es difícil encontrar patrocinadores adecuados y simplemente no habrá manera de competir con eso".Mercedes terminó en lo más alto del podio en 13 de los 17 Grandes Premios celebrados en 2020, con Hamilton ganando 11 de 16 salidas.Hamilton aún tiene que llegar a un acuerdo con Mercedes para la próxima temporada, pero Jordan cree que es solo cuestión de tiempo.En declaraciones para el podcast “This Sporting Life”, el irlandés de 72 años dijo: "Lewis Hamilton es la joya de la corona. Él es el que todas las cadenas de televisión quieren entrevistar”."Mercedes probablemente esté diciendo que mucho de esto tiene que ver con el coche y le hemos dado una oportunidad excepcional de ser campeón del mundo porque tiene el mejor coche. Eso no se cuestiona. Sin embargo, si creen que pueden reemplazar a Lewis Hamilton con otro piloto y tener el mismo nivel de éxito, entonces creo que son unos ilusos"."Y hay algo que es seguro, y es que Mercedes y (el jefe del equipo) Toto Wolf no se dejarán engañar fácilmente. Es un tipo muy listo. Conoce exactamente el valor de Lewis Hamilton y creo que se sentarán y llegarán a una buen arreglo porque el mundo de la F1 necesita a Lewis Hamilton".El Enlace: