por GTO » 26 Febrero 2021, 22:43

"Fue una broma estúpida y sólo una conversación entre dos tipos",

Veamos, cada uno puede creer lo que quiera sobre este asunto.... pero todos cero que, como pocos dfebemos interpretar que huele a pescado de 7 dias como poco...A mi la sensación que me da es que este muchacho se le calentó el pico y conto parte de una historia, y luego, le cayeron muchos palos de todas partes, y reculo.Lo que a mi me da en la nariz....- Ferrari en 2019 de repente y contra todo pronostico, dio un salto en rendimiento propio de años de evolucion...- Se comento que encontro una de los renglones al otro lado del reglamento, y descubrieron el algoritmo de los sensores de control de flujo de combustible de la fia. descubrieron cada cuanto tiempo el sensor vigilaba la cantidad maxima de combustible y lo aprovecho, abriendo el grifo, cuando el sensor de la fia no miraba.- Los equipos rivales denunciaron que no era normal que el motor ferrari de repente era muy superior de una carrera a la siguiente...- La fia investigo y pillo a Ferrari haciendo algo malo, pero sin tener muy claro lo que hacían. Les obligo a confesar.- Ferrari fue pillada, pero Todt, fiel a su estilo de ocultar todo públicamente, hizo un apaño para sancionar a Ferrari sin sancionarlos. Es decir, te sanciono pero que no se entere nadie y que el nombre de ferrari no se ensucie.- La fia cuanta una milonga en la que ferrari tiene que "apoyar" (léase pagar) un programa de desarrollo de combustibles y , pelillos a la mar con la Trampa de Ferrari.Hasta aqui lo que se sabia de la trampa de Ferrari y la "solución, corramos un tupido velo" de la Fia de Todt.Ahora nos llega este señor, Salo, un comisario de la fia, al que se le calienta el pico y nos dice:La fia sanciono las trampas de ferrari, obligándoles a pasar penitencia con su motor durante todo el campeonato 2020. Por la trampa del 2019, y si queréis escapar del escandalo de las trampas, el motor del 2020 me lo capáis, y que nadie se entere.Y el mismo comisario, después de recibir varias llamaditas de las que se se hacen debajo de la mesa, nos sale con que todo es mentira, que fue un zapatazo en la cabeza y que se le malinterpreta....Y nos cuenta que:Cada uno que entienda o crea lo que quiera, a mi me parece que lo que se sospechaba , se confirma. Ferrari no puede ganar mas de medio segundo por vuelta de golpe y porrazo, así como que tampoco me creo que de de golpe, y sin apenas cambios de reglas, ferrari pase de ganar carreras a ser el 2º de la parrilla a ser el 6º en la carrra. INCREIBLE.......SALO se le has ido la boca y nos ha dicho como Todt soluciona las cosas y luego ha echado el culo atras.Lo que evidencia esto es que el motor de ferrari en 2019 de golpe , dio un salto de rendimiento milagroso.Recuento que fue Verstappen el que acuso sin pruebas que los rojos estaban haciendo trampas, y los equipos empezaron a quejarse a la Fia.Por arte de birle, virloque, Ferrari perdió esta ventaja de un día para otro.Se publico que la fia les había pillado haciendo trampas.Pero se tapo todo aquellos de una manera un tanto extraña, como poco...Y en 2020, el motor ferrari directamente fue una mierda.Resumiendo. El motor de ferrari era normal en 2019, hasta silverstone que de repente fue el mejor, pero luego volvió a ser normal, y cuando se demostró la trampa, paso a ser el peor. Ferrari en 2019 fue el tercer equipo, luego fue el primer equipo, termino siendo el segundo equipo en la temporada 2019 y en 2020 paso a ser el 6 equipo claramente por su motor.No se si me horroriza mas que, no nos cuenten la trampa de ferrari, o la forma de Todt de apañar, castigar y taparlo todo, o que nos tomen ahora por gilipollas y nos digan, uy , habéis visto los hilos de la marioneta, pero no es cierto, es todo falso.