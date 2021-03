por Joselo » 28 Febrero 2021, 14:53

Cuando esté la F1 allí, yo no sé si será más peligroso y perjudicial para la categoría esta milicia chiita hutí, con Abu al Malek Yousef al Fishi o Black Lives Matter con Lewis Hamilton a la cabeza.



¿Acaso no es público que el morocho hace tiempo que trata rabiosamente de imponer la política en la F1, y la última es que está buscando la forma de boicotear la carrera del 5 de Diciembre?



Según indica su básico y pobre razonamiento en este aspecto, supongo que lo más lógico, probable y previsible sería lo siguiente :



Cuando llegue dicho GP, seguramente ya sea Campeón Mundial y decida no participar, poniendo un "cierre triunfal a su cruzada" y anunciando su retiro.