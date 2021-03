por GTO » Hoy, 01:26

Temporada 2021 de Fórmula 1La temporada 2021 de Fórmula 1 será la 72.ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. Está organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).Participantes de la temporada 2021 que han sido confirmados oficialmente. Los nombres de las escuderías pertenecen a la lista provisional de inscriptos de la FIA.1​2​Escudería Chasis Motor Neu. N.º Pilotos Siglas RondasMercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes W123​ Mercedes-AMG M12 E Performance P 44 Lewis Hamilton4​ HAM77 Valtteri Bottas5​ BOTAustria Red Bull Racing Red Bull RB16B6​ Honda RA621H P 11 México Sergio Pérez7​ PER33 Países Bajos Max Verstappen8​ VERReino Unido McLaren F1 Team McLaren MCL35M9​ Mercedes-AMG M12 E Performance10​ P 3 Australia Daniel Ricciardo11​ RIC4 Reino Unido Lando Norris11​ NORReino Unido Aston Martin Cognizant Formula One Team Aston Martin12​ AMR2113​ Mercedes-AMG M12 E Performance14​ P 5 Alemania Sebastian Vettel15​ VET18 Canadá Lance Stroll16​ STRAlpine F1 Team Alpine17​ A52118​ Renault E-Tech 20B P 14 España Fernando Alonso19​ ALO31 Bandera de Francia Esteban Ocon20​ OCOItalia Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari SF2121​ Ferrari P 16 Mónaco Charles Leclerc22​ LEC55 España Carlos Sainz Jr.23​ SAIItalia Scuderia AlphaTauri Honda AlphaTauri24​ AT0225​ Honda RA621H P 10 Francia Pierre Gasly26​ GAS22 Japón Yuki Tsunoda27​ TSUSuiza Alfa Romeo Racing ORLEN Alfa Romeo24​ C4128​ Ferrari29​ P 7 Finlandia Kimi Räikkönen30​ RAI99 Italia Antonio Giovinazzi30​ GIOEstados Unidos Uralkali Haas F1 Team Haas24​ VF-2131​ Ferrari32​ P 9 Nikita Mazepinn. 1​34​ MAZ47 Alemania Mick Schumacher35​ SCH Reino Unido Williams Racing Williams FW43B36​ Mercedes-AMG M12 E Performance P 6 Canadá Nicholas Latifi37​ LAT63 Reino Unido George Russell37​ RUSSerá una temporada récord en cantidad de carreras con 23. Se agrega al calendario el Gran Premio de Arabia Saudita que se disputará en un circuito callejero en la ciudad de Yeda.El Gran Premio de Vietnam que iba a debutar esta temporada, ya que en la anterior fue cancelado por la pandemia de COVID-19, fue dado de baja del calendario por asuntos políticos en curso al evento.41​Debido a la situación del COVID-19, el Gran Premio de Australia ha sido retrasado de marzo a noviembre, entre los Grandes Premios de Brasil y Arabia Saudita. A su vez, el Gran Premio de Brasil se disputará una semana antes de lo previsto y los de Arabia Saudita y Abu Dabi una semana después.El Gran Premio de China ha sido pospuesto sin fecha debido a la situación pandémica en el país, permitiendo al Gran Premio de Emilia-Romaña permanecer en el calendario 2021 cómo segunda cita del campeonato.Debido al aplazamiento del Gran Premio de Australia, el Gran Premio de Baréin será la primera cita del calendario, abriendo una temporada de Fórmula 1 por primera vez desde la temporada 2010.Cambios de pilotosSebastian Vettel dejó Ferrari al finalizar la temporada 2020. Carlos Sainz Jr. ocupará su asiento.23​ Por su parte, el alemán fichó por Aston Martin en lugar de Sergio Pérez.15​Daniel Ricciardo abandonó Renault para ocupar el asiento que dejó libre Carlos Sainz Jr. en McLaren.11​Fernando Alonso regresará a la Fórmula 1 junto a Alpine, después de haber competido por última vez en 2018. Regresará a la estructura con la que compitió seis temporadas en la década del 2000 (entonces con el nombre de Renault).19​42​Sergio Pérez dejó la escudería Racing Point/Aston Martin al finalizar la temporada 2020 y reemplazará a Alexander Albon en el segundo asiento de Red Bull.7​ El piloto tailandés seguirá en el equipo como reserva.43​Romain Grosjean y Kevin Magnussen dejaron Haas al finalizar la temporada 2020.44​ Sus lugares en la escudería estadounidense los ocuparán dos debutantes absolutos, el ruso Nikita Mazepin34​ y el alemán Mick Schumacher, ambos provienentes del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.35​ Mazepin competirá bajo bandera neutral por la prohibición del Tribunal de Arbitraje Deportivo a los deportistas rusos tras el caso de dopaje en 2014.45​Daniil Kvyat dejó AlphaTauri al finalizar la temporada 2020. Su asiento lo ocupará Yuki Tsunoda, tercero en la Fórmula 2 2020 y debutante en la F1.27​Cambios de motoresMcLaren dejó los motores Renault para ser suministrado nuevamente por Mercedes.10​Cambios de escuderíasMediante una asociación con Racing Point, Aston Martin regresará a la categoría tras haber competido por última vez en 1960. El acuerdo comercial entre Aston Martin y Red Bull Racing finalizará en 2021 tras tres años de existencia.12​Renault pasará a competir como Alpine F1 Team, dentro del plan del director general del grupo Renault de potenciar la marca francesa.17​Aston Martín agregó a la multinacional estadounidense consultora de tecnología Cognizant como principal patrocinador y pasará a llamarse «Aston Martin Cognizant Formula One Team».46​Haas confirmó que la empresa rusa de fertilizantes Uralkali, será el principal patrocinador del equipo, modificando su nombre como «Uralkali Haas F1 Team».47​Cambios financierosIntroducción de límite presupuestario de 145 millones de dólares por año.48​49​ No incluye el presupuesto de marketing, los salarios de los pilotos ni los salarios de los tres principales ejecutivos del equipo, así como los costos vinculados al desarrollo de las unidades de potencia,Cambios técnicosLa gran modificación en la reglamentación de los monoplazas programada para 2021 fue atrasada para la temporada 2022, esto debido a las dificultades que sufrieron los equipos en el desarrollo de los nuevos monoplazas por la pandemia por COVID-19.50​Los equipos estarán limitados en cuanto a los componentes que se pueden modificar con respecto a 2020. Sin embargo, la FIA exigirá algunos cambios en el fondo plano, el difusor y en los ''aletines'' con el fin de reducir los niveles de carga aerodinámica para ayudar a Pirelli (seguirá suministrando los mismos neumáticos que en 2019 y 2020).51​ Además, los equipos también podrán solicitar una petición especial para realizar cambios mediante un sistema de tókens.El peso mínimo de los monoplazas aumentará hasta los 749 kg (3 kg más que el año pasado).54​El sistema DAS desarrollado por Mercedes en 2020, que permitía al conductor ajustar las ruedas delanteras para optimizar el agarre mecánico tirando o empujando la dirección, está prohibido a partir de 2021.55​Cambios deportivosLos equipos deberán permitir que un piloto que haya competido en menos de dos Grandes Premios reemplace a uno de sus pilotos titulares en dos sesiones de entrenamientos libres del viernes durante el transcurso de la temporada.56​Tras el error de neumáticos de Mercedes durante el Gran Premio de Sakhir de 2020, donde George Russell recibió neumáticos delanteros asignados a Valtteri Bottas durante una parada en boxes, la FIA ha cambiado las reglas sobre el uso de neumáticos: aquellos pilotos que utilicen compuestos mixtos o que utilicen compuestos asignados a otro piloto en sus coches se les permitirá completar dos vueltas antes de que el piloto deba entrar en boxes para corregir el error y así no incurrir en una penalización. Bajo las reglas anteriores, los pilotos podían ser descalificados tan pronto como ocurriera tal error.57​El límite de tiempo de carrera para aquellas carreras donde se muestre alguna bandera roja se reducirá de 4 horas a 3 horas.58​Cambios en la estructura del fin de semanaLos eventos relacionados con los medios de comunicación que venían realizándose los jueves, se trasladarán al viernes por la mañana, haciendo que se reduzcan los tiempos entre las actividades del viernes.59​Los monoplazas pasarán a parque cerrado tras el final de los terceros entrenamientos libres en lugar de la clasificación, lo que restringe aún más a los equipos y a los pilotos la realización de cambios importantes en las configuraciones antes de la carrera.59​Los primeros y segundos entrenamientos libres seguirán realizándose los viernes, pero pasarán a tener una duración de 1 hora (en vez de 1 hora y 30 minutos como en anteriores temporadas), además el tiempo entre ambos será de al menos dos horas y media.60​La W Series (competición de mujeres pilotos) se suma a la lista de series con carreras de apoyo junto a la Fórmula 2, Fórmula 3 y la Porsche Supercup.Este año Mercedes-AMG ya no será el proveedor exclusivo del safety car ya que llegaron a un acuerdo con Aston Martin para que ambos suministren el automóvil por media temporada cada uno.61​Calendario de presentacionesEl calendario de presentaciones para la temporada 2021 será el siguiente:Escudería Chasis Imagen Fecha LugarMcLaren MCL35M 15 de febrero62​ Bandera de Reino Unido WokingAlphaTauri AT02 19 de febrero63​ En líneaAlfa Romeo C41 22 de febrero64​ Polonia VarsoviaRed Bull RB16B 23 de febrero65​ En líneaMercedes W12 2 de marzo66​Alpine A521 2 de marzo67​Aston Martin AMR21 3 de marzo68​Haas VF-21 4 de marzo69​ Baréin SakhirWilliams FW43B 5 de marzo70​Ferrari SF21 10 de marzo71​ Bandera de Italia MaranelloPretemporadaEn un principio las pruebas de pretemporada se iban a disputar del 2 al 4 de marzo de 2021 en el circuito de Barcelona-Cataluña;72​ sin embargo, tras el aplazamiento del Gran Premio de Australia, Baréin pasó a ser la primera carrera de la temporada y esto hizo que los equipos fijasen la pretemporada en ese mismo circuito del 12 al 14 de marzo de 2021 con el fin de ahorrar costos.73​Circuito Mapa del circuito ResultadosBandera de Baréin Circuito Internacional de BaréinLongitud: 5,412 km Bahrain International Circuit--Grand Prix Layout.svg Fecha Piloto Constructor Mejor tiempo Neu. VueltasDía 1 12 de marzo Bandera de ? Bandera de ?Día 2 13 de marzo Bandera de ? Bandera de ?Día 3 14 de marzo Bandera de ? Bandera de ?Resultados completosCalendarioLos países que acogerían un Gran Premio en el calendario inicial están coloreados de gris oscuro; los países que acogen un Gran Premio en el calendario actual están coloreados de verde.El calendario provisional de 23 carreras se publicó en noviembre de 2020 y un mes más tarde fue aprobado. Comenzará el fin de semana del 28 de marzo en Baréin y finalizará el 12 de diciembre en Abu Dabi. La principal novedad es la incorporación del GP de Arabia Saudita que se disputará en Yeda como penúltima fecha de la temporada, además de la vuelta del GP de los Países Bajos que fue postergada por la pandemia de COVID-19 en 2020.74​La primera edición del GP de Vietnam, que fue cancelado en 2020 por la razón anterior, no se realizará en 2021.75​A partir de este año el Gran Premio de Brasil pasará a llamarse «Gran Premio de São Paulo».76​El 12 de enero de 2021 fue anunciado el cambio de fecha del Gran Premio de São Paulo para el 7 de noviembre y el Gran Premio de Australia para el día 21 del mismo mes, tras un acuerdo con las autoridades locales debido a la situación de COVID-19 en el país oceánico. Por su parte fue anunciada la incorporación del Gran Premio de Emilia-Romaña al calendario y el aplazamiento del Gran Premio de China por segunda vez sin fecha definida.77​El 11 de febrero del 2021 fue anunciada la intención de la incorporación del Gran Premio de Portugal para ocupar la 3.er fecha del calendario, dependiendo de la situación de la pandemia de COVID-19 en el país luso.78​Ronda Gran Premio Circuito Fecha1 Gran Premio de Baréin Bandera de Baréin Circuito Internacional de Baréin, Sakhir 28 de marzo2 Gran Premio de Emilia-Romaña Bandera de Italia Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola 18 de abril3 Por anunciar Bandera de ? Por anunciar 2 de mayo4 Gran Premio de España Bandera de España Circuito de Barcelona-Cataluña, Montmeló 9 de mayo5 Gran Premio de Mónaco Bandera de Mónaco Circuito de Mónaco, Montecarlo 23 de mayo6 Gran Premio de Azerbaiyán Bandera de Azerbaiyán Circuito callejero de Bakú, Bakú 6 de junio7 Gran Premio de Canadá Bandera de Canadá Circuito Gilles Villeneuve, Montreal 13 de junio8 Gran Premio de Francia Bandera de Francia Circuito Paul Ricard, Le Castellet 27 de junio9 Gran Premio de Austria Bandera de Austria Red Bull Ring, Spielberg 4 de julio10 Gran Premio de Gran Bretaña Bandera de Reino Unido Circuito de Silverstone, Silverstone 18 de julio11 Gran Premio de Hungría Bandera de Hungría Hungaroring, Mogyoród 1 de agosto12 Gran Premio de Bélgica Bandera de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps, Spa 29 de agosto13 Gran Premio de los Países Bajos Bandera de los Países Bajos Circuito de Zandvoort, Zandvoort 5 de septiembre14 Gran Premio de Italia Bandera de Italia Autodromo Nazionale di Monza, Monza 12 de septiembre15 Gran Premio de Rusia Bandera de Rusia Autódromo de Sochi, Sochi 26 de septiembre16 Gran Premio de Singapur Bandera de Singapur Circuito callejero de Marina Bay, Singapur 3 de octubre17 Gran Premio de Japón Bandera de Japón Circuito de Suzuka, Suzuka 10 de octubre18 Gran Premio de los Estados Unidos Bandera de Estados Unidos Circuito de las Américas, Austin 24 de octubre19 Gran Premio de México Bandera de México Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México 31 de octubre20 Gran Premio de São Paulo Bandera de Brasil Autódromo José Carlos Pace, São Paulo 7 de noviembre21 Gran Premio de Australia Bandera de Australia Circuito de Albert Park, Melbourne 21 de noviembre22 Gran Premio de Arabia Saudita Bandera de Arabia Saudita Circuito callejero de Yeda, Yeda 5 de diciembre23 Gran Premio de Abu Dabi Bandera de Emiratos Árabes Unidos Circuito Yas Marina, Isla Yas, Abu Dabi 12 de diciembreCarreras pospuestasGran Premio de China Bandera de República Popular China Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái Por anunciar