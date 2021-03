por vx2war » 14 Marzo 2021, 21:24

Y aquí los tiempo de la tercera jornada de pretemp.Sigo diciendo que no me creo nada de nada. Y viendo un Alfa Tauri en segundo puesto....Bueno, como cada año para ir entreteniéndonos no esta mal, pero es muy posible que no se parezca en nada a la primera carrera.A ver también los Aston Martin que ni se les ha visto.