22 Marzo 2021, 15:45

A mi me parece que esta es la mas acertada en cuanto a sentido comun, por que practicamente es la del 2020, poniendo a ferrari en el sitio donde deberia estar, ya que lo del año pasado de ferrari tiene que ver con los despachos.Yo voy a apostar algo mas agresivo.1 mercedes.2 Ferrari3 RBR4 Mc laren5 Aston Martin6 Alfa Tauri7 Alpine8 HASS9 Alfa Romeo10 WilliamsNo se por que, pero me da que Carlos sainz va a dar la campanada, y aunque Perez va a sumar muchos puntos que le faltaban a RBR, Los rojos ya han cumplido el año de castigo y traen un carraco. También me da en la nariz que VET se come a Stroll y va a ir a por todas, y que Norris puede con Ricciardo...Pilotos: HAM - SAI - VER - PER - LEC - BOT - NOR - RIC - VET - GASAlonso para mi pondrá lo que le falta al coche para mantener a Alpine donde estaba Renault, pero el coche no da para mas.