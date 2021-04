por GTO » 25 Marzo 2021, 00:00

Mercedes ya no necesita a HamiltonEl excampeón mundial Jacques Villeneuve cree que la marca alemana debe afrontar nuevos desafíos lejos de su gran campeón.La renovación de Lewis Hamilton con Mercedes fue larga, tortuosa y con un desenlace sorprendente. Un único año más de contrato en la Fórmula 1 con la intención declarada por ambas partes de avanzar en un nuevo acuerdo a lo largo de esta temporada. Buena sintonía de puertas hacia fuera, pero negociaciones algo más complejas de lo público en opinión de muchos observadores y del acuerdo de mínimos alcanzado.Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997 y ahora comentarista de los grandes premios en Canal+, es uno de los que ve trasfondo en todo lo ocurrido. En la presentación de la programación del canal televisivo, el canadiense resumió con ironía su punto de vista sobre la cuestión: “Claramente, las dos partes no estaban de acuerdo por cuestiones económicas o sociales. Por lo que parecía, Hamilton quería trabajar menos y cobrar más, pero por lo general eso no funciona así...”.En un análisis más profundo, el expiloto considera que Mercedes necesita nuevos alicientes en la F1 más allá de su gran estrella: “Mercedes ha obtenido la máxima difusión de sus éxitos, ganar con Lewis o con otro no cambia mucho. Por supuesto que Hamilton tiene una gran aportación al equipo, pero la realidad es que ahora lo que crece y crece es la imagen del piloto y no la de Mercedes, porque parece que cualquier otro puede ganar con ese coche”.Villeneuve entiende a la perfección del Grupo Daimler, propietario de la marca, justificando la renovación por solo una temporada: “Lo que ayudaría a la imagen de Mercedes es ganar con otro piloto que no sea Lewis Hamilton. Su objetivo es volver a ser campeones y batir todos los récords, por eso solo han renovado por un año”.