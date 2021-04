por GTO » 25 Marzo 2021, 00:26

La nueva Fórmula 1 de 2021: más lenta, más verde y que no gane siempre MercedesTras los cambios introducidos respecto a la temporada anterior, la Fórmula 1 será más lenta, más verde y menos favorable a Mercedes en 2021.Pese a que esta temporada será muy parecida a la anterior, ya que los equipos correrán con unos monoplazas muy similares, 2021 no estará exento de novedades. Los cambios harán que los coches de Fórmula 1 sean más lentos y más verdes, y que las reglas sean algo menos favorables a Mercedes.En un año en el que las escuderías se han visto limitadas a la hora de evolucionar sus monoplazas como medida para contener el gasto en la primera temporada post coronavirus, sí han tenido que rediseñar la parte trasera del coche. Y es que la Fórmula 1 ha obligado a los equipos a reducir la superficie del fondo plano en la parte trasera para liberar con ello carga aerodinámica. Si bien esta medida pretende no castigar en exceso los neumáticos, hará que los monoplazas sean más lentos.No obstante, de dicho cambio podría depender qué escuderías dan un paso adelante respecto al año anterior. “El cambio en el fondo plano parece un pequeño e insignificante, pero cambia la aerodinámica en la parte trasera del coche de manera bastante dramática, así que dependerá de quién se las arregle para lidiar mejor con eso, para ver cómo realmente altera el orden”, comentaba al respecto Pat Fry, director técnico de Alpine.Los coches de Fórmula 1 serán más lentos“Ha habido un corte triangular en los bordes del suelo junto a las ruedas traseras, que al ser visto piensas ‘Eso no parece tan grande como antes’. Por sí solo, al cortar ese área de tu coche, se perderá un segundo por vuelta”, decía, por su parte, James Allison. “A ese primer cambio, se agregaron otros tres. El primero fue que los pequeños aletines y cortes que estaban en el conducto del freno trasero se han reducido en su envergadura solo unos pocos milímetros, pero nuevamente eran dispositivos muy efectivo y con ese cambio se pierde mucho de rendimiento”, añadía el director técnico de Mercedes.“Luego, en la parte trasera del automóvil, debajo, en el área del difusor, los perfiles que se ven si miras por la parte trasera del automóvil, se han reducido en su altura, para que no puedan acercarse tanto al suelo. No pueden crear un sello aerodinámico tan bueno con el suelo como lo hacían anteriormente. Nuevamente, arrojan un montón de carga aerodinámica perdida”, proseguía James Allison. “Finalmente, en la parte delantera del suelo, cuando te acercas a donde están los ‘bargeboards’, si miras las versiones 2020 de esos suelos, ves que se parecen un poco a una persiana, con muchas, muchas ranuras, una característica aerodinámica que generaba allí carga aerodinámica, y todas esas ranuras se han eliminado para 2021”, finalizaba el director técnico de Mercedes.Los cambios que afectan a MercedesPrecisamente, para que haya más emoción, han entrado en vigor reglas para que el equipo británico no sea tan superior al resto. Por ejemplo, Mercedes ya no tendrá tan fácil conseguir la pole ya que el DAS pasa a ser ilegal. Quedan prohibidos los modos de motor, por lo que Lewis Hamilton y Valtteri Bottas no volverán a tener a su disposición el ‘modo fiesta’ que les otorgaba el máximo de potencia disponible para las vueltas finales.Los cambios de motoresAlgo que también determinará qué equipos dan un paso adelante respecto al resto son los nuevos motores. Tras una decepcionante temporada, Ferrari confía en haber recuperado la potencia perdida con el suyo. Honda, por su parte, ha adelantado el motor que preparaba para Red Bull de cara a 2022 a 2021, año en el que quiere despedirse de la Fórmula 1 luchando por el Mundial. Por su parte, McLaren y AlphaTauri montarán motores Mercedes.El peso mínimo de las unidades de potencia se ha incrementado hasta los 150 kilos y el peso mínimo de los coches también se ha incrementado hasta los 3 kilos. Los monoplazas ahora deberán pesar 749 kilos, lo que les hará todavía más lentos.Por otro lado, la Fórmula 1, cada vez más comprometida con el medio ambiente, ha introducido medidas para que la fibra de carbono vaya siendo sustituida pro fibras naturales.Los cambios en los libresUn cambio significativo de 2021 respecto a 2020, es que ésta será la temporada más larga de la historia con un total de 23 carreras. El incremento de las horas de viaje será compensado con una reducción en el tiempo de los entrenamientos. Si bien los Libres 3 del sábado seguirán durando 90 minutos, los 1 y 2 del viernes tendrán una duración de 60. Además, en 2021 habrán tres carreras al sprint el sábado. Este formato limitado a 100 kilómetros y a media hora de duración se probará en Canadá, en Italia y en Brasil.