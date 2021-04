por GTO » 30 Marzo 2021, 20:03

El vídeo que demuestra que el adelantamiento de Verstappen sobre Hamilton fue legalLas imágenes demuestran que el de Red Bill no obtuvo ninguna ventaja a la hora de adelantar al piloto británico. Un vídeo de la propia F1 lo demuestra.EN BREVE¿Qué pasó entre Verstappen y Hamilton al final del GP de Baréin? Max dejó pasar a Lewis cuando ya saboreaba la victoriaEl adelantamiento de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton fue legal. Y la propia Fórmula 1 lo ha demostrado con un vídeo que colgó en sus redes sociales.Lo hizo este domingo, tras la carrera, y se puede ver a la perfección que el neerlandés no cometió ninguna ilegalidad en su adelantamiento.La FIA, por cierto, obligó al de Red Bull a devolver la posición a Hamilton. Una decisión que fue clave en la victoria de Mercedes en el primer GP de la temporada.Porque Verstappen no logra ventaja saliéndose del trazado. Es tras el adelantamiento cuando se sale del trazado, por lo que dicha ventaja es inexistente."Hubiese preferido acabar primero y haber recibido una sanción, que haber terminado segundo así. Eso es lo que pienso y todos no tienen que estar de acuerdo", dijo tras la carrera el protagonista.Hamilton se llevó la primera victoria de la temporada, con Verstappen segundo y Valtteri Bottas en tercera posición. Los Mercedes, que parecen haber perdido el dominio aplastante de las últimas temporada, lograron un gran resultado en Baréin.A pesar de ello, todas las voces apuntan a una superioridad de Red Bull. Pero de momento el líder sigue siendo el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton.