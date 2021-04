por GTO » 30 Marzo 2021, 20:18

El rumor loco que cambiaría la Fórmula 1: Lewis Hamilton se retirará y en Mercedes correrá Max VerstappenTerremoto a la vista en la Fórmula 1: Mercedes no tiene claro si le compensa renovar a Lewis HamiltonEn la Fórmula 1 hay multitud de rumores constante y darle bola a todos no es serio. Pero el que se desarrolló durante el Gran Premio de Baréin de este año requiere cierta credibilidad viniendo de donde viene. Lo soltó Zak Brown, nada más ni nada menos que el CEO del equipo McLaren. Y, si se produce, supondrá un terremoto en la Fórmula 1.Brown dijo sin recabar mucho más en ello que sabe que Lewis Hamilton se retirará de la Fórmula 1 al final de esta temporada, y que su sustituto en Mercedes no será otro que Max Verstappen. Brown añadió que George Russell será el otro piloto de la formación plateada, dejando también sin hueco a Valtteri Bottas.Brown añade que George Russell será el compañero de VerstappenEl rumor sorprende por quién lo suelta y, sobre todo, porque es muy verosímil. Hamilton estuvo a punto de no renovar con Mercedes para 2021 y al final lo hizo solo por una temporada. Los términos económicos entre ambas partes siguen muy alejados, y varias fuentes en Gran Bretaña ya han avisado de que Hamilton se retirará si logra su octavo mundial."En 2022 la pareja de Mercedes estará formada por George Russell y Max Verstappen, me parece obvio", comentaba Zak Brown, quien añade que "sería una pareja realmente impresionante capaz de establecerse durante al menos cinco años. Hamilton creo que ganará su octavo título y se retirará al final de 2021".Zak Brown Barein F1 2021En el caso de Verstappen, renovó hace poco su contrato con Red Bull hasta 2023, pero se ha filtrado que tiene una cláusula para salir al final de este año. Se desconoce si está ligada a los resultados o se debe a la marcha de Honda como motorista, ya que desde siempre se dijo que el vínculo de Verstappen era con los japoneses.En cualquier caso, parece que Verstappen podrá elegir equipo al final de esta temporada, y la opción de Mercedes es muy tentadora. Eso sí, en 2022 hay un cambio reglamentario en el que se volverá a dar mayor importancia a la aerodinámica, y en una Fórmula 1 así no parece un movimiento inteligente separarse de Adrian Newey.Hamilton Verstappen Barein F1 2021 2El rumor a día de hoy sigue pareciendo una quimera, pero las piezas encajan y quien lo soltó no es un don nadie. El CEO de McLaren siguió hablando sobre el tema y explicó que "sería una pareja realmente impresionante capaz de establecerse durante al menos cinco años. Si yo fuese el manager de Mercedes, lo haría sin dudarlo".Se viene un mercado de pilotos muy movido en la Fórmula 1, porque los únicos pilotos con contrato en vigor para 2022 son Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Max Verstappen y Fernando Alonso, y los dos últimos tienen una cláusula para salir si se dan ciertas condiciones. El resto de la parrilla tendrá que buscarse la vida, especialmente un Bottas del que ya nadie se acuerda.