Marko y el diferencial roto de Verstappen: “Tres décimas por vuelta”

Desde la vuelta de formación, el piloto neerlandés avisó que algo no estaba bien.

“Lo más grave al comienzo de la carrera fue que había problemas en el área del diferencial. En el primer sector perdimos drásticamente hasta tres décimas por vuelta.”

“Lo mismo sucedió con Pérez. No solo había menos agarre, sino que las ruedas traseras patinaban y los neumáticos se calentaban.”

"Y luego tuvimos otro problema. Tuvimos que reducir la potencia del motor debido a problemas de temperatura. Pero Max aún se las arregló para ponerse al día"

"Ahora sabemos que solo puedes triunfar contra Mercedes si actúas a la perfección. Todo tiene que estar bien.”

Max Verstappen lideró el comienzo del Gran Premio de Bahréin. Su ritmo fue suficiente como para abrir hueco con el pelotón, pero no para poner tierra de por medio con un Lewis Hamilton que pudo seguir al Red Bull en todo momento, lanzando un ‘undercut’ que acabaría siendo definitivo. Verstappen se mostró más competitivo avanzada la carrera, en fase de persecución, que cuando lideró la misma. ¿Por qué? El piloto ya dio pistas en según que momento de la prueba. Nada más empezar, Max avisaba que algo no iba bien con el diferencial, que no aceleraba correctamente. Más adelanta, recalcaba la tracción y el excesivo derrapaje de los neumáticos.Tal y como dejó intuir el piloto, existió un problema con el diferencial. Helmut Marko, asesor de Red Bull lo ha detallado así en una entrevista concedida a Formel1.de;, explicó el austriaco. Marko también afirmó que Pérez tuvo un problema similar.Más tarde, el exceso de temperatura obligó a reducir el rendimiento del motor., explicó Helmut., concluyó el de Red Bull, mostrando satisfacción por el resultado cosechado a pesar de los problemas, pero con el sabor amargo que mostraba todo el equipo de la bebida energética, sabedores de que se había escapado una oportunidad.