por Joselo » 08 Abril 2021, 13:59

El japonés afirma que todo mejoró tras copiar el estilo del piloto español.

“Estaba siguiendo a Alonso. Piloté tras él un par de vueltas y aprendí sobre cómo gestiona él los neumáticos, como traza cada curva. Después lo adelanté y traté de copiar su estilo… un par de curvas después mi coche empezó a ir mejor.”

“Me emocioné mucho cuando adelanté a Fernando. La última vez que le vi fue hace 12 o 13 años, cuando yo solo tenía ocho. Mi padre es un gran admirador de él, de su estilo de conducción. Creo que la primera vez que lo vio fue en Suzuka y dijo que era el mejor piloto de la parrilla.”

“Las cosas que aprendí serán muy importantes para el futuro”

La de Yuki Tsunoda ha sido la ascensión más rápida de los últimos años. Ni una sola persona era capaz de apostar a principio de 2020, cuando el piloto llegó a Fórmula 2, que acabaría en Fórmula 1 tras ese año, pues si bien el japonés había mostrado velocidad de forma puntual en Fórmula 3, no acababa de cerrar las carreras. Pero la temporada meteórica de Yuki recomendaba no esperar más, también ayudado por la situación del Red Bull Junior Team, con hueco en AlphaTauri y sin un éxito desde la promoción de Carlos Sainz, ya que es difícil considerar a Max Verstappen como un producto del Red Bull Junior Team. El problema estaba en que Tsunoda no había tenido la progresión clásica y su experiencia con la Fórmula 1 era nula, cuando lo habitual es que ya hubiera tenido algún test e incluso alguna incursión en entrenamientos libres.No es por tanto extraño que Tsunoda tenga aún muchísimo por aprender, incluso algunas cosas muy básicas. El menudo piloto japonés solo ha disputado una carrera y un día y medio de test, además de sumar kilómetros con monoplazas antiguos, por lo que la gestión y entendimiento de las carreras es un área a mejorar. En este contexto, Tsunoda no dudó en admitir que seguir de cerca a Fernando Alonso durante unas vueltas antes de adelantarle fue una lección magistral, unas clases intensivas con las que el piloto japonés no contaba, pero de las que sacó gran provecho., confesó el piloto de AlphaTauri., añadió., concluyó Yuki Tsunoda, que consiguió remontar hasta la zona de puntos en su debut en Fórmula 1.