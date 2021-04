por GTO » 12 Abril 2021, 16:32

Es oficial: habrá tres carreras al sprint de Fórmula 1 en 2021, la primera de ellas en SilverstoneEl mundial de Fórmula 1 2021 ya ha comenzado pero hay partes del reglamento deportivo que aún se estaban negociando. Por fin hay acuerdo entre los equipos y la organización para que se disputen tres carreras clasificatorias al sprint en esta temporada de Fórmula 1, y la primera será en Silverstone a mediados de julio.La intención de la Fórmula 1 es probar estas carreras clasificatorias al sprint en tres Grandes Premios de 2021 con el objetivo de, si mejoran el espectáculo, hacerlas fijas en 2022, cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico. Las pruebas serán en Silverstone, Monza e Interlagos, tres circuitos clásicos.El vencedor de esta carrera no será ganador de un GP, pero saldrá desde la pole el domingoHamilton Verstappen F1 2021Antes de entrar en más materia, vamos a explicar en qué consisten estas carreras clasificatorias. Son pruebas de un tercio de duración respecto a la carrera larga que se celebrarán el sábado y servirán para dictaminar la parrilla de salida para la carrera larga del domingo. El ganador no contará como vencedor de una carrera, sino como poleman.Probamos el SsangYong Tivoli G1.2T GLP, un SUV de etiqueta ECO que lo apuesta todo a la relación precio equipamientoEN MOTORPASIÓNProbamos el SsangYong Tivoli G1.2T GLP, un SUV de etiqueta ECO que lo apuesta todo a la relación precio equipamientoEste último ha sido un punto importante de debate, porque los equipos no querían que un mismo fin de semana terminase con dos ganadores diferentes. No será así. Solo habrá un ganador y un podio, que seguirá siendo después de la carrera del domingo. Pero, eso sí, los tres primeros de la carrera corta del sábado sumarán puntos.El ganador se llevará tres puntos, el segundo clasificado dos y el tercero solo uno. De este modo, no solo estará en juego la posición en la parrilla de salida, sino también puntos que pueden ser importantes al final de la temporada. Y ahora muchos se estarán preguntando: ¿Cómo se decide el orden de salida en la carrera corta?Pues será con una clasificación que se va a celebrar el viernes por la tarde. En los tres fines de semana designados para estas pruebas solo habrá dos entrenamientos libres: uno el viernes por la mañana y otro el sábado por la mañana. El tradicional del viernes por la tarde se cancela, y ahí habrá una clasificación al uso, como las actuales.Norris Barein F1 2021Esa clasificación del viernes decidirá el orden de salida a la carrera clasificatoria corta del sábado, y el resultado de esa carrera dictaminará la parrilla de la carrera tradicional del domingo. La Fórmula 1 va a compensar con cerca de medio millón de euros a cada equipo el extra de kilometraje, no planificado antes del inicio de la temporada.Inicialmente las fechas elegidas iban a ser Silverstone, Canadá y Brasil, pero la prueba de Montreal está en el aire, así que la Fórmula 1 ha preferido asegurarse con Monza. La próxima semana, durante el Gran Premio de la Emilia Romagna, se explicará también como va a ser la distribución de los neumáticos Pirelli.Neumáticos, red de seguridad para los favoritos... temas pendientes que se explicarán en ImolaVerstappen Barein F1 2021Aún quedan cosas por definir, como si los pilotos grandes correrán con red de seguridad la carrera corta. En el mundial de Superbikes ya se implantó este modelo hace unos años, pero en caso de que uno de los pilotos punteros abandone la carrera corta no sale último en la larga, sino que lo hace desde la décima posición.Tampoco está claro con qué neumáticos saldrán a la carrera larga los pilotos, ya que actualmente los diez primeros arrancan con los que utilizaron en la Q2. Se supone que estas dudas y otras las aclarará la FIA en Imola. Una apuesta que puede ser interesante si se hace bien, sin preferencias para los que ya de por sí arrastran ventajas mecánicas.