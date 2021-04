por Joselo » 13 Abril 2021, 22:57

Fuera de que lo tuve que convencer para que no crea que era periodista, y justamente con un periodista amigo de él (creo que austríaco) para que se suelte en la charla, quién amablemente tradujo buena parte del la conversación (Michael apenas comenzaba con el italiano, yo no hablo inglés técnico, sólo un poco de conversación y mucho menos alemán), todo esto por intermedio de don "Pepe" González allá a mediados de los '90 cuando ya estaba en Ferrari, pude entonces dialogar unos minutos con él, me trató muy bien, muy amablemente y respondió a cada uno de mis interrogantes de forma extensa (menos a una que me pidió preferir no contestar, cuando le pregunté si tenía algo de qué arrepentirse con respecto a alguno de sus rivales en la F1), eso sí, dos o tres veces me volvía a preguntar si no era un periodista o un técnico de otro equipo... meticulosamente desconfiado como él solo, pero la conversación terminó con alguna que otra broma y algunas sonrisas.