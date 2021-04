por GTO » Ayer, 16:03

Lío en Mercedes: Peineta y reproches entre Bottas y RusellEl piloto de Mercedes y el talento de la academia de Mercedes se chocaron en Imola a gran velocidad: George se queda de una acción muy peligrosa de Valtteri y el nórdico dice que el inglés perdió la trazada secaRussell se quejó al instante y Bottas le respondió con una peineta: “No escuchaba nada, así que respondí con las manos”Toto Wolff lanzó un tirón de orejas a los dos pilotos: “George creo que arriesgó demasiado y Valtteri creo que nunca debía haber estado ahí. Tenemos que mirarlo”Russell y Bottas se chocan en Imola y ambos discuten en la pistaRussell y Bottas se chocan en Imola y ambos discuten en la pista (Captura)Imola reavivó la llama de la polémica más que nunca entre George Russell y Valtteri Bottas. El joven piloto de la academia de Mercedes hace tiempo que reclama su asiento en el conjunto de Brackley, que por ahora, sigue apostando por un Valtteri que no está al nivel de Hamilton y que en el GP de Emilia Romagna de este domingo lo volvió a dejar más que claro. Desde que Russell se subiera a las barbas del nórdico en el pasado GP de Sakhir de F1 de 2020, se inició un fuerte movimiento que pedía que Mercedes ascendiera a George como compañero de Hamilton. Parecía que aquella herida era cosa del pasado, y aunque no estuviera cerrada del todo, no escocía. Pero esa cuestión de tiempo que volviera a abrirse. No pasaron ni dos carreras del Mundial de 2021, y lo hizo de la peor de las formas, con un accidente entre ambos pilotos y una discusión ante la atenta mirada de todo el mundo que no gustó nada en el equipo de Brackley.Empecemos por el principio, el accidente entre ambos. Bottas estaba en la novena posición en la vuelta 30, una plaza impropia para un Mercedes, y estaba a punto de ser doblado por su compañero Hamilton, que peleaba en la segunda plaza. Justo detrás suyo, tenía a George Russell con un Williams muy inferior, apretándole las tuercas. En plena recta, George le cogió el rebufo y al salirse de su aspiración, vio como Valtteri se movía ligeramente a la derecha para cerrarle. George se abrió y pisó el césped, en la parte mojada de la trazada, perdiendo el control de su coche y chocando lateralmente con Bottas. Adiós a la carrera de ambos en un incidente muy peligroso.¿Quién tuvo la culpa del incidente?¿De quién fue la culpa? Las imágenes no lo dejan claro. Bottas le dejó espacio suficiente para realizar la maniobra, pero de lo que se queja Russell es de que Valtteri cambiara su dirección a tanta velocidad cuando sabía que le iba a pasar, en un trazado tan estrecho, y consciente además de que Russell pilotaba por la zona mojada.No obstante, muchos achacan el error a George, asegurando que Bottas le dejó suficiente espacio a Russell para que no hubiera percances. Sin embargo, al producirse a 340 km/h, en un abrir y cerrar de ojos, George pensó que Bottas seguiría yendo a la derecha y por ello se abrió demasiado. Actuó con un acto reflejo por la velocidad a la que iban y el peligro de la acción. era muy difícil mantener el volante recto viendo que Bottas había cambiado la trazada.On board de Russell en el momento de su accidente con Bottas en ImolaRussell: “Lo que ha hecho Bottas es increíblemente peligroso”“Tú tienes derecho a defender posición, pero a 330 km/h tienes que respetar la velocidad y las condiciones que se están dando”.“Estaba justo detrás de Valtteri, estaba yendo increíblemente rápido con el DRS y cuando me he salido de su aspiración para adelantar, se ha movido un poco y eso me ha empujado a la hierba, he cogido algo mojado y he perdido el coche completamente”.“Entre pilotos siempre hemos tenido este pacto de caballeros, cuando vamos a 340 km/h en la recta no se mueve el volante, no deberías moverlo para intentar detener el adelantamiento. Vamos demasiado rápido para reaccionar y va a causar el choque. Eso en condiciones normales. Sobre mojado y con neumáticos de seco en un circuito tan estrecho como este es increíblemente peligroso. Ha sido una maniobra muy pequeña por su parte con consecuencias enormes”.“Es muy difícil verlo, un movimiento tan pequeño cuando vas a 340 km/h tiene un efecto enorme y eso ha sido suficiente para hacer que me moviera. Y he pensado que al hacer la maniobra quizás iba a seguir yendo hacia el césped. Y vas tan rápido... siempre hemos dicho entre pilotos que si algún día un piloto hacía esto resultaría un gran accidente y aquí estamos””.Bottas: “Había una línea seca y él la ha perdido”“Mi punto de vista es muy simple. Lo que he sentido en el coche y lo que he visto en las repeticiones es que George hizo una maniobra que iba a ser siempre complicada en esas condiciones. Había suficiente espacio para los dos coches pero solo había una línea seca. Él la ha perdido, me ha dado y nos ha sacado a ambos de la carrera”.Tirón de orejas de Toto WolffTras la carrera, Toto Wolff atendía a ‘DAZN F1’ para dar su visión de los hechos. Pero sobre todo, lo hizo para dar un tremendo tirón de orejas a su piloto Valtteri Bottas y al piloto de la academia de Mercedes, George Russell. Ninguno de los dos se salvó del enfado del director del equipo de la estrella.“No ha sido nada bueno. Estamos en un ambiente de costes reducidos (este año se ha implantado el techo presupuestario) y ese coche ya lo puedes tirar a la basura. Necesito hablar con ambos porque dos no pelean si uno no quiere. George creo que arriesgó demasiado y Valtteri creo que nunca debía haber estado ahí. Tenemos que mirarlo”, dijo. Así, Wolff dejó claro que para él, en la acción concreta, el error fue de Russell, pero que Valtteri tiene parte de culpa por el hecho de estar peleando por la novena posición en lugar de estar batallando por el triunfo como Hamilton.“Bottas no estaba en los puntos y sabemos lo duro que va a ser este campeonato”, añadió sobre lo difícil que será este curso la pelea por el Mundial de Constructores ante Red Bull si el nórdico no mejora sus resultados.Peineta de Bottas y golpe en el casco de RussellAl margen del accidente, ambos pilotos dejaron otra pésima imagen que explica perfectamente el ambiente crispado que se vivirá en Mercedes en los próximos días y semanas. Cuando George se bajó del coche, se fue directamente a recriminarle la acción a Bottas.Según dijo el nórdico, con el ruido de los coches en pista no escuchaba lo que le decía el inglés y se limitó a “contestarle con las manos”. Es decir, le dedicó una peineta ante todo el mundo. Gesto ante el que George respondió con un golpe suave en el casco antes de marcharse de aquella zona.Peineta de Bottas desde dentro del coche a Russell“No ha habido conversación porque no podía escuchar nada. Creo que está bastante claro. No podía escuchar nada, así que intenté comunicar con mis manos”, comentó Valtteri a ‘DAZN F1’. “Sí, se ha comunicado con sus manos”, respondió Russell, tirando de ironía y hablando de la frustración que debía sentir Bottas por estar en la novena posición. “En ese momento la adrenalina corre por tus venas. Es frustrante. Un Mercedes luchando por ser 9º... seguro que para él ser noveno no es nada, y este tipo de maniobra es algo que debes hacer cuando luchas por la victoria”, comentó.Además, el inglés puso en duda que Bottas hubiera actuado de la misma manera con otro piloto, en clara referencia a la presión que puede sentir Valtteri por parte de Russell para retener su asiento en Mercedes. “Seguro que si fuera cualquier otra persona no hubiera luchado tan duro. Es por eso que estaba tan decepcionado y frustrado. Él sabía en la posición en la que estaba, que era increíble para nosotros. y aquí estamos, aquí, en lugar de en la pista”.“Ha sido más una caricia que otra cosa”, matizó George sobre su golpe al casco de Valtteri. “Creo que ha sido bastante leve. No le he empujado ni pegado. Es como si ves un partido de fútbol. Seguro que Valtteri ni lo ha notado, a menos que Valtteri no haya dicho que tenga dolor de cabeza. Toqué su casco, le pregunté que qué hacía”, concluyó el de Williams.