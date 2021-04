por Tyrrell » Ayer, 18:23

10 Cosas que hemos aprendido del GP de Emilia Romagna

Aquí hay 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Emilia Romagna.

1.- Verstappen y Hamilton están en otra liga.

2.- Hamilton tiene que dejar atrás un mal fin de semana.

3.- Mercedes sigue un paso por detrás de Red Bull



"Sabemos que tenemos que hacer que el coche sea más rápido"

"Sabemos que tenemos que trabajar en todos los pequeños detalles en los que no creo que este fin de semana hayamos hecho necesariamente un trabajo perfecto".

4. Russell comienza a pinchar a Bottas, ¿con vistas a 2022?

5.- Norris es un líder de equipo adecuado para McLaren en este momento.

6.- No deberíamos sacar demasiadas conclusiones del resultado de clasificación de Pérez.

7.- Ferrari ha superado con mucho su punto más bajo

8.- La maldición del gato de Imola de Vettel aún no se ha terminado.



9.- El debate sobre los límites de las pistas es muy, muy tedioso.



10. Aston Martin vuelve a estar en el centro de las luchas políticas de la F1.



Aquí hay 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Emilia Romagna. El Red Bull luego consiguió alrededor de cinco segundos de ventaja.Pero a medida que Hamilton subió la temperatura de sus neumáticos, la brecha se estabilizó y pudo reducirla. El dúo se situó más de 20 segundos por delante de Charles Leclerc en tercer lugar. Si no hubiera sido por el error de Hamilton en Tosa que lo dejó en el noveno lugar en el reinicio, probablemente los hubiéramos visto a él y a Verstappen solos en el camino hacia la meta.Pueden beneficiarse de los dos coches más rápidos de la parrilla, pero en este momento Verstappen y Hamilton están en una liga propia (aunque no del tipo de la Liga Súper europea). Con suerte, solo se empujaran el uno al otro para mejorar a medida que avance el año.Sentado en el pit lane bajo la bandera roja con las manos en la cabeza, Hamilton estaba luchando por comprender el error que había cometido unas vueltas antes.Haciendo todo lo posible para atravesar el tráfico y adelantarse a Verstappen, Hamilton puso su coche en una zona húmeda mientras corría con nuevos slicks, lo que hizo que se saliera de la pista en Tosa y chocara contra la pared. Parecía que iba a terminar su carrera, pero pudo retroceder y volvió a la pista, haciéndolo de forma segura para alivio del director de carrera Michael Masi.Su remontada hasta el segundo puesto fue impresionante, pero si no hubiera sido por la bandera roja, Hamilton habría sido doblado y estaría luchando por la séptima posición en el mejor de los casos. El accidente entre Valtteri Bottas y George Russell fue bueno irónicamente para el líder de Mercedes, pero podría tener implicaciones (económicas) potencialmente graves para el deseo de mejora de Mercedes más adelante en el año.Salir de Imola liderando el campeonato es un logro notable para Hamilton, considerando todo. Si sus "malos" fines de consisten en terminar segundo, será muy beneficioso para sus aspiraciones al título.Es posible que Mercedes haya logrado la pole position el sábado y pareciese más cómodo que en Bahrein hace tres semanas, pero sigue un paso por detrás de Red Bull en lo que respecta al rendimiento puro.La inestabilidad en la parte trasera que afectó al W12 durante los test y, hasta cierto punto, en el comienzo de la temporada ha remitido ligeramente. Pero el calentamiento de los neumáticos sigue siendo un problema importante, lo que ha provocado los problemas de Bottas tanto en Q3 como en la carrera. Y si los pilotos de Red Bull no hubieran cometido errores en la Q3, Hamilton probablemente habría sido derrotado en la lucha por la pole basándonos en rendimiento puro., dijo el ingeniero de pista de Mercedes, Andrew Shovlin.Pero sí bien Hamilton puede estar satisfecho con su "mal" fin de semana, a Mercedes no le ha ido mal a pesar de estar a la defensiva contra Red Bull. Con una carrera difícil para Sergio Pérez que lo dejó fuera de los puntos, posiblemente para Red Bull fue otra oportunidad perdida en su intento de sacar ventaja contra Mercedes en la pelea por el título.El dramático choque entre Bottas y Russell fue realmente la historia de la carrera. Afortunadamente, ambos pilotos salieron ilesos, pero es un incidente que podría tener grandes implicaciones en el futuro.Ambos se culparon mutuamente, pero fue Russell quien realmente pasó a la ofensiva, infiriendo que Bottas se habría defendido de manera diferente contra cualquier otro piloto, es decir, no como contra uno que apunta a reemplazarlo para 2022.Cuando quien escribe esto le puso la cita de Russell a Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes lo calificó como. Si bien no atribuiría la culpa total a un solo piloto, dejó en claro que sentía que Russell debería haber actuado de manera diferente dado que estaba peleando contra un Mercedes, y dijo que el británico tiene".Bottas restó importancia a la acusación y bromeó diciendo que el no anda con paranoias, pero Russell no se retractó un par de horas más tarde., dijo Russell.Si ver a Russell adelantando a Bottas en un Mercedes el pasado mes de diciembre en Sakhir fue simbólico, lo habría sido aún más si lo hubiera hecho en un Williams en Imola.Sin embargo, ver a Bottas y Russell chocando juntos podría ser una de las imágenes duraderas de la temporada en el contexto de su lucha por un asiento Mercedes en 2022.Pese a que su infracción menor de los límites de la pista le costó el tercer lugar en la parrilla el sábado, Lando Norris se recuperó con una impresionante exhibición de McLaren en Imola para conseguir su segundo podio en la F1.La clave de la carrera de Norris comenzó al principio cuando estaba detrás de su compañero de equipo Daniel Ricciardo. Norris dijo que era más rápido y pidió que lo dejaran pasar, y McLaren estuvo de acuerdo, con Ricciardo moviéndose a un lado. Norris sacó cinco segundos en dos vueltas sobre el australiano, allanando el camino para su tercer puesto.El hecho de que ni McLaren ni tampoco Ricciardo se lo pensaran dos veces cuando Norris pidió que lo dejaran pasar demuestra la confianza que tienen en él. Por mucho que Ricciardo haya sido elogiado por llevar a McLaren a otro nivel, Norris ha sido más que su igual en la primera parte de la temporada.Puede que a Ricciardo le lleve un poco de tiempo ponerse al día con su nuevo equipo, como vimos en Renault, pero las actuaciones de Norris al principio de la temporada significan que McLaren apenas está sufriendo por eso.La llegada de Pérez a la P2 en la calificación del sábado parecía un momento significativo en lo que últimamente ha sido una historia trágica para el segundo coche de Red Bull. Fue la primera vez que Verstappen fue superado en ritmo puro por un compañero de equipo desde la última carrera de Ricciardo para el equipo en 2018, y colocó a Red Bull en una posición sólida para la carrera. Pérez admitió después de la calificación que estaba sorprendido por el resultado, y dijo que todavía se sentía "a millas de distancia" de donde podría estar con el RB16B, y se demostró en la carrera. Por desgracia.Su error al volver a adelantar dos coches con el coche de seguridad luego de un salida de pista le costó una penalización de 10 segundos, pero aún así, Pérez estaba muy lejos del trío líder de Verstappen, Hamilton y Leclerc mientras luchaba en la pista húmeda. Un trompo después de que la bandera roja lo hizo retroceder desde el cuarto lugar, situando a Pérez a P11 en la bandera a cuadros.El jefe del equipo, Christian Horner, salió en defensa de Pérez tras de la carrera, diciendo que todavía le faltaba tiempo en el asiento, lo que es verdad. Todos los pilotos que cambiaron de equipo en 2021 necesitan tiempo para ponerse al día.Pérez aún puede hacerlo bien con Red Bull. Pero Imola era el tipo de carrera en la que normalmente hubiese destacado, aprovechando las condiciones difíciles para conseguir un gran resultado. En cambio, fue una oportunidad perdida para Red Bull en un día en el que solo un Mercedes terminó.Italia no fue un buen coto de caza para Ferrari en 2020, pero el equipo recorrió un largo camino para corregir algunos de esos errores con una fuerte exhibición en Imola, lo que demuestra que ha superado su punto más bajo. Si bien todavía puede estar un paso por detrás de McLaren en la batalla por liderar la zona media, Ferrari demostró en Imola que está sólidamente en ello.El director deportivo Laurent Mekies dijo después de que Leclerc subiera al cuarto lugar en la calificación que el equipo quería ver si la caída del ritmo de carrera que experimentó en Bahréin era un problema recurrente. Aunque las condiciones de lluvia dificultan la evaluación, el hecho de que tanto Leclerc como Carlos Sainz Jr parecieran fuertes en todas las condiciones y no fueron absorbidos por el pelotón en la reanudación después de la bandera roja es alentador. El equipo tuvo la mala suerte de no acabar con un podio, algo que rara vez pudimos decir el año pasado.Ferrari también puede consolarse con las dificultades que afrontan Alpine y Aston Martin en la primera parte del año, así como las oportunidades perdidas para AlphaTauri, que puede ser su rival más cercano en velocidad pura, en la primera parte del año.Ya tiene 26 puntos de ventaja sobre AlphaTauri en el campeonato, está cómodamente en el cuarto lugar en la general, un resultado que seguramente se consideraría una temporada exitosa.Una de las estrellas del fin de semana de carreras de Imola ha sido el gato del paddock,, que saltó a la fama el año pasado después de bendecir a Lewis Hamilton con su presencia, guiando al piloto de Mercedes en camino hacia la victoria.Pero después de llamar ael año pasado, Sebastian Vettel parecía maldecido por el gato, y su actuación en la visita del fin de semana pasado a Imola hizo poco para sugerir que la maldición se había levantado.Un problema de sobrecalentamiento de los frenos en la parrilla significó que Vettel tuvo que comenzar desde el pit lane, y la apuesta para capitalizar las condiciones cambiantes al ser el primer piloto en cambiar a slicks se deshizo con una penalización de 10 segundos para el equipo. No tener los neumáticos instalados en la señal de cinco minutos en la parrilla. Un problema en la caja de cambios finalmente obligó a Vettel a retirarse a una vuelta del final.Ha sido un comienzo difícil en Aston Martin para Vettel. Admitió después de la calificación del sábado que todavía le faltaba confianza en el coche, pero sentía que habían dado un buen paso adelante en comparación con Bahréin. Puede que lleve tiempo, pero al menos se está moviendo en la dirección correcta.Y si volvemos a Imola en el futuro, uno esperaría que le pida aque levante la maldición del gato de Imola de una vez por todas.Ahí estábamos, pensando que todo el jaleo sobre los límites de la pista se había terminado en Bahrein después de todas las travesuras de la curva 4. Y entonces llegó Imola.Una pista de la "vieja escuela" con césped y grava no fue suficiente para evitar que los límites de la pista se convirtieran una vez más en parte de la narrativa del fin de semana de la carrera. Un pequeño desliz le costó a Lando Norris el tercer lugar en la clasificación, mientras que Yuki Tsunoda, quien tuvo una pesadilla de fin de semana completo, recibió una penalización de tiempo en la carrera por demasiadas violaciones en la curva 9 y la curva 15.Sí, es necesario vigilar los límites de las pistas, pero el debate parece volverse tedioso. Las peticiones de "simplemente ponga un muro allí" pueden parecer fatuas, pero al menos evitarían que los límites de las pistas se conviertan en algo de lo que tenemos que hablar constantemente y estar atentos. Es un poco como el VAR en el fútbol: estás deduciendo conclusiones grandiosas por unos milímetros.La vuelta de Portimao significa que probablemente volveremos a tener debates similares en dos semanas. Bostezo. ¿No hay cosas mejores para discutir?Ni siquiera llegamos a la segunda carrera antes de que comenzara la primera pelea política del año en la F1, con Aston Martin nuevamente en el centro de la discusión.El jefe del equipo, Otmar Szafnauer, expresó su frustración por el impacto de los recortes de carga aerodinámica en Bahréin, pero dio un paso más en Imola y dijo que quería saber la participación del titular de los derechos comerciales en el proceso regulatorio y cuál era la justificación.Es posible que los recortes de carga aerodinámica se hayan basado en motivos de seguridad, pero la forma en que Mercedes ha sido afectado muestra el impacto más amplio y, francamente, el hecho los de adelante estén en un margen tan estrecho es emocionante.Pero Mercedes nunca se ha enfadado demasiado por la medida. Molesto, tal vez, pero disfruta del desafío. Si bien Wolff dijo que respetaba el derecho de Aston Martin a preguntarle a la FIA sobre el proceso de toma de decisiones, agregó que el equipo era un "daño colateral" en algo dirigido a Mercedes.Horner fue un paso más allá y calificó a Aston depor creer que se pudieran realizar más cambios para modificar el orden competitivo.La decisión de seguir la línea de diseño de Mercedes del 2020 es en ambos sentidos: obtienes los beneficios, pero también puedes ser penalizado. Y esto no parece una pelea que Aston Martin vaya a ganar.El enlace:Como siempre, cualquier posible error de traducción es solo mio.