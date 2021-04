por GTO » Ayer, 20:50

Toto, eres mala gente tio.



Metiste a Bottas en Mercedes por que tu eras su representante.

En 2017, quedo 3º con el mejor coche a casi 60 puntos de Ham

en 2018, quedo 5º a 61 puntos de Ham, en 2019, fue p2 a 87 puntos de Ham, y el 20, segundo a 124 puntos de Ham...



Y ahora, después de 4 años con el mejor coche y muy atras con respecto a Ham, ¿te das cuenta que Bottas no da la talla????



Amos anda, Toto, no me jodas, lo que te pasa es que hasta ahora, te daba igual lo que hiciera Bottas, por que tenias un coche supersonico, con el que Ham ganaba casi siempre y te daba puntos de sobra para ganar los dos campeonatos.



Este año debido a que el coche no es tan supersonico, te das cuenta que Ham necesitara ayuda para restar puntos en el campeonato de pilotos, y necesitas dos buenos pilotos si quieres ganar el de equipos, y ¿lo único que se te ocurre es cuestionar públicamente su valía????





No hombre no, eso no es de un gran lider, Tu le metiste, tu sabes que no da la talla pero te tenia el gallinero tranquilo sin cabreos en el box y le has mantenido tu ahi. Todos sabemos desde hace varios años que Bottas no da la talla, no es una cuestión de que "ahora" va a peor.



Siempre ha sido un piloto de media tabla, lo que pasa es que ahora te gustaría tener a un Leclerc y un Sainz, o un Norris y un Ricciardo, o un Max y un Perez, y no lo tienes por tus malas decisiones de mantenerlo, por que era cómodo tener a Ham contento sin mas gallitos en el gallinero...



Tiene nartices que en el incidente de Imola, no defiendas a tu piloto, que cuestiones su culpabilidad, cuando el mismo Russel ya ha reconocido su error y ha pedido disculpas publicas. ¿Qué clase de jefe de equipo eres, culpando a tu piloto cuando no es culpable? Mezquino.



Me parece muy mezquino que ahora cargues contra el muchacho, le humilles públicamente, por una negligencia tuya, y este año, la vas a pagar.