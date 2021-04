por GTO » Ayer, 21:20

Estos años nefastos de la F1 de mercedes, varios foreros hemos defendido que el palmares de Hamilton, no representa la realidad de su valía como piloto.



No es que diga que Hamilton no es un gran piloto, si no que no es el mejor piloto ni actual, ni de la historia, tal como acreditan sus 8 campeonatos.

Es un gran piloto, rapido, listo, completo y agresivo, pero no el mejor piloto. y me baso en que cuando a Hamilton se le presiona, comete mas errores de "bolas no forzadas"



Desde el famoso "sanganchao" del 2007, a el año 2011 que Button le puso en su sitio, y por supuesto, el año que Nico Rosberg, le desespero con unas actuaciones casi perfectas.



Ese es el talón de Aquiles de Ham, cuando le llevan contra las cuerdas, se precipita, o arriesga hasta donde no debe llegar, y comete errores como el de ayer.

Creo que tanto Verstappen como Perez le van a llevar a cometer errores mas a menudo de los paseos triunfales de estos años, y no siempre tendrá la suerte de su cara. Si RBR mantiene su rendimiento al nivel de Mercedes, le vamos a ver errar, que pena que los chicos de ferrari no le puedan plantar cara tambien, para desmitificar su palmares.



El campeonato del 2008, lo gano por chiripa, por que lo tenia perdido en el tie break, y en todos los demás, los gano con una cómoda diferencia de puntos, nunca gano un campeonato peleando punto a punto hasta el final.