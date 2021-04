por Tyrrell » 27 Abril 2021, 10:24

LA F1 aprueba un plan de 3 carreras al sprint en 2021

Los equipos de Fórmula 1 y los organizadores del campeonato han apoyado unánimemente el plan de pruebas de calificación al sprint este año, con el primer evento programado para el Gran Premio de Gran Bretaña.

“Estamos emocionados con esta nueva oportunidad que ofrecerá a los aficionados un fin de semana de carreras aún más atractivo en 2021. Ver a los pilotos peleando durante tres días será una experiencia increíble”

“Estoy seguro de que los pilotos disfrutarán la lucha. Estoy encantado de que todos los equipos hayan apoyado este plan, y es un testimonio de nuestros esfuerzos unidos para continuar involucrando a nuestros fans de nuevas maneras mientras nos aseguramos de seguir comprometidos con la herencia y la meritocracia de nuestro deporte”

"La F1 está demostrando ser más fuerte que nunca con todas las partes interesadas trabajando juntas de esta manera, y se ha hecho mucho para asegurar que los aspectos deportivos, técnicos y financieros del formato sean justos"

Como funcionará el formato de carrera al sprint.

Viernes:

AM:

PM:

Sábado:

AM:

PM:

Sábado:

PM:

En caso de lluvia:

Nuevas reglas para el parque cerrado

Antes que nada un aviso:Creo que he logrado traducirlo correctamente, pero que me maten si lo entiendo.Si alguien es capaz de explicármelo, se lo agradeceré eternamente, no le incluiré en mi testamento, pero para todo hay un principio.Tras una votación en la Comisión F1 el lunes, el asunto obtuvo el apoyo universal de todas las partes.Aunque el plan aún necesita la aprobación formal del Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA antes de ser incluido en las reglas, pero esto debería ser solo una formalidad.El CEO de F1, Stefano Domenicali, dio la bienvenida a la medida, que cree supondrá un factor extra de entretenimiento a los fans., dijo.Por ahora, la F1 no ha confirmado dónde serán las carreras al sprint, simplemente han afirmado que habrá dos en Europa y una fuera.Sin embargo, se entiende que las dos primeras pruebas de sprint serán Silverstone y Monza. La decisión final sobre la otra, que durante mucho tiempo se supuso que sería Brasil, se tomará más tarde.El presidente de la FIA, Jean Todt, cree que el visto bueno para las pruebas de sprint es una prueba del poder colectivo que tiene la F1 cuando los organizadores y los equipos trabajan juntos., dijo Todt.La idea es correr una carrera de clasificación al sprint de 100 km el sábado en tres grandes premios este año.El resultado de esta carrera decidirá la parrilla de la carrera principal del domingo, además de dar una pequeña cantidad de puntos (3-2-1) para los tres primeros clasificados. El horario de fin de semana será el siguiente.Una sesión de una hora FP1 con dos juegos de neumáticos para que los equipos elijan.Formato de clasificación normal por la tarde con cinco juegos de neumáticos blandos disponibles.Sesión de una hora FP2 un juego de neumáticos para que los equipos elijan.Una carrera de clasificación al sprint de 100 km por la tarde con dos juegos de neumáticos para que los equipos elijan.Gran premio de distancia completa con los dos juegos de neumáticos restantes.• Se dispondrá al comienzo de 3 juegos de neumáticos de lluvia y 4 de intermedios• Si la FP1 o la calificación son en mojado, los equipos recibirán un juego extra de intermedios, pero deberán devolver un juego usado de intermedios antes de la carrera al sprint.• Si la calificación al sprint es sobre mojado, los equipos pueden devolver un conjunto de intermedios o mojados usados después, que luego serán reemplazados por un nuevo conjunto de intermedios.• En total habrá un máximo de nueve conjuntos de húmedos e intermedios.En un intento por mantener bajos los gastos y evitar que los equipos construyan coches especiales para la calificación el viernes, la F1 cambiará las reglas del parque cerrado.Después del inicio de la calificación de sprint, los coches deberán permanecer en el parque cerrado. Sin embargo, entre la sesión de calificación del viernes y el inicio de la carrera de sprint, se permitirán algunos cambios limitados.Se podrá cambiar una pequeña cantidad de componentes (pendientes de confirmación) y alterar la distribución de peso del coche. La unidad de potencia y la refrigeración de la caja de cambios también se podran ajustar para las condiciones ambientales si hay una oscilación de 10 grados centígrados entre la sesión de calificación del viernes y la carrera de sprint del sábado.el enlace: