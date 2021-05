por GTO » 13 Mayo 2021, 20:04

"Me encanta esta batalla que estamos teniendo", dijo Hamilton.

Hoy aprendí un montón sobre Max, puede que más que en todas las demás carreras juntas. dijo Hamilton

Por supuesto, eso quería decir que yo tenía que hacer mi trabajo en la pista. Recuperar 20 segundos no fue fácil pero creo que, al final, fue la estrategia correcta”dijo Hamilton

Menos mal que el que tiene el mejor coche soy yo, le falto decir a Hamilton.Ahora tengo que aprender a que no me adelante en la primera vuelta aunque mi coche sea mejor, le falto decir a Hamilton.Pero con este coche, se puede hacer de sobra, me sobraron varias vueltas, le falto decir a Hamilton.