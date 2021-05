por GTO » 13 Mayo 2021, 20:08

La temporada 2021 de Fórmula 1 pasa por ser la que más competencia entre marcas está teniendo de toda la era híbrida. Aunque Lewis Hamilton va líder del mundial con su Mercedes, ha tenido que batallar cuerpo a cuerpo en todas las carreras contra el Red Bull de Max Verstappen. La igualdad es máxima tanto en clasificación como en carrera, pero eso se podría acabar.La FIA ha recibido una queja de Mercedes acerca del alerón trasero de Red Bull, y la han aceptado a trámite. Las quejas del equipo alemán dicen que esa pieza se dobla demasiado, por lo que la FIA va a endurecer los test a los que se le someten. Si el alerón trasero de Red Bull no los pasa, será prohibido.Red Bull tendría tres carreras de margen para cambiar su alerónVerstappen Montmelo F1 2021Todo este asunto viene del Gran Premio de España en Montmeló. Allí Lewis Hamilton rodó durante varias vueltas detrás de Max Verstappen y se pudo fijar en muchos detalles, uno de ellos en lo que se deformaba su alerón trasero a altas velocidades. Hamilton lo puso en conocimiento de la cúpula del equipo y de ahí viene la denuncia, según Mercedes.Al parecer, el alerón trasero del Red Bull no dobla nada en estático, y es por eso por lo que pasa las pruebas actuales de la FIA, pero sí que se doble a altas velocidades, en curvas rápidas. La FIA va a endurecer los exámenes de flexibilidad de estos alerones para dirimir si el de Red Bull entra dentro del reglamento.Verstappen Hamilton Portugal F1 2021Todo apunta a que el Red Bull no pasará esta prueba, así que su alerón trasero quedará prohibido por la FIA. Veremos cuánto tiempo por vuelta le resta esta pérdida al coche de Max Verstappen, pero será decisivo en un mundial en el que, aunque más parejos, es evidente que el Mercedes ya era el mejor coche del campeonato.Al menos la FIA va a tener la gentileza de darle tres carreras de margen a Red Bull, y al resto de equipos que no pasen el nuevo test, para cambiar el alerón trasero. Esto significa que en Mónaco, Bakú y Turquía podrían seguir utilizando esta configuración mientras encuentran una solución que entre dentro de la legalidad.Hamilton Verstappen Espana F1 2021En Red Bull lamentan que esto sea otro empujón de la FIA para que Mercedes mantenga su tiranía en la era híbrida, y de hecho Christian Horner, el jefe del equipo, duda hasta de la procedencia de la denuncia: "Es algo que Toto Wolff me ha mencionado directamente. Dudo que sea algo que proviene de Lewis, probablemente vino de otro lado".Ahora mismo Hamilton va líder del mundial de Fórmula 1 pero solo con catorce puntos de ventaja sobre Max Verstappen, es decir, media carrera. El piloto holandés de Red Bull podría ponerse líder del mundial por primera vez en su vida en Mónaco, un trazado favorable, pero perder el alerón trasero sería otra piedra en el camino del equipo que le está dando emoción a la Fórmula 1.