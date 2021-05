carandriver.com

"No ha sido la caja de cambios. Nosotros no apostamos, estábamos totalmente seguros de que la caja no habría tenido ningún problema durante la carrera. Necesitamos entender bien que es lo que ha pasado. El fallo esté en palier izquierdo. No ha sido caja de cambios, la caja fue inspeccionada y reconstruida por la noche. Lo que se ha roto está en el lado opuesto al accidente, por lo tanto es posible que no tenga nada que ver con el accidente, pero es algo que debemos estudiar a analizar cuidadosamente. No, esa pieza no se revisó porque no estaba dañada”

Como comenté aquí en el foro, el problema por el cual Leclerc no pudo ser de la partida, no fue (como la mayoría afirmaba) debido a la caja de cambios, resentida por el golpe contra el guardrail, sino debido a que el semieje del lado contrario al impacto, quedó debilitado.Mattia Binotto dice lo siguiente (por ejemplo en lo publicado hoy por) al respecto de este tema, del que yo hablaba el día de ayer :Cuando se destroza el sector que incluye las masas no suspendidas, por una simple cuestión preventiva, de método, de procedimiento, se debe sí o sí, sustituir el sector contrario al impacto. Se trata de una asunto de A-B-C... no puedo creer que sean tan burros... le arruinaron una muy posible victoria a Charles.