por GTO » 25 Mayo 2021, 21:47

Yo creo que Mosley no era santo de devocion de nadie, pero romperé una lanza en su favor.



No voy a defender sus medidas, voy a defender su forma de hacer las cosas.



Mosley, era un presidente que tenia muy claro que las reglas las hacia la Fia y los equipos tenían que acatarlas, se decía de el, que primero imponía y luego convencía. Esto es, que su equipo decidía las reglas que mejor servían a la formula 1, las imponía y luego se reunía con los equipos y les convencía que era lo mejor para la disciplina (reglas acertadas o no, ahi no entro).



La frase que definió su mandato fue, justo cuando cambiaron las normas del 2009, en las que impuso las reglas de la reducción de costes, obligando a las marcas entre otras cosas a controlar las cosas horas del túnel de viento, y los grandes amagaron con dejar la F1. La frase fue: "Si queréis vuestras reglas, organizad vuestro propio campeonato"



Se sabe que el escandalo sexual y el pasado nazi de sus antepasados salieron a la luz en 2008, y detrás estaban personajes tan siniestros como fue, el mayor tramposo de la F1, F. Briatore y sobre todo, Ron dennis. Fue el principio del acoso y derribo al que fue sometido, después de que mclaren fuera despojado de todos sus puntos en 2007 por hacer espionaje a Ferrari y por echar de la F1 a Briatore por amañar una carrera con el accidente de Nelsiño Piquet.

Ademas otros personajes de la F1 se sumaron al acoso y derribo contra Mosley, personajes como Niki Lauda, Jody Scheckter o Jackie Stewart, entre otros que pidieron públicamente su dimisión.



Decisiones de Mosley que nos regalaron los mejores campeonatos de la F1 reciente, fueron:

Prohibir el cambio de ruedas en 2005, para destronar a ferrari y su reinado insoportable.

En 2006 le prohibió el Mass Dumper para evitar otro reinado de Renault.

También prohibió el F duck que invento mclaren creo que en 2008

El doble difusor de Brawn gp del 2009.



Su política era ponérselo difícil al equipo que estaba arriba.



En 2010, llego el reinado de Todt, y del 2010 al 2014, reino RBR. Y Totd hizo lo contrario, creo su grupo estratégico y le dio la decisión a los equipos grandes sobre la reglamentación. Los cambios del 2014 ha sido lo peor que le ha pasado a la F1 moderna que aun hoy en día seguimos sufriendo.



Max Mosley era un personaje dictatorial, que se entendía muy bien con el tito Bernie, hicieron barbaridades e impusieron muchas cosas, pero cuidaban muy bien de su negocio y se preocuparon durante los años del 2005 al 2009 de generar espectáculo y no dejar que ningun equipo se hiciera el dueño de la colina.



Ellos tenían claro que la Fia, era la única que podía reglar la f1, y el resultado fue apasionante. Todt le dio el poder a los equipos grandes y todavia lo estamos sufriendo.

Sinceramente, prefiero los ultimos años de Max, que todo el reinado de Todt.

La f1 es un negocio, y hay que dirigirla como una gran empresa, con decisiones buenas para el negocio, impuestas. Las grandes corporaciones no se dirigen democráticamente. La f1 debe regularse desde mi punto de vista, pensando en el espectáculo, no en que los equipos grandes estén contentos.

No quiero hacer bueno al viejo tito Max, pero creo que la Fia debería aprender mucho de la Fim, y empezar cargándose a Todt.