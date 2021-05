por Joselo » 26 Mayo 2021, 14:36

En 2020 Red Bull afirmó no estar de acuerdo con el sistema DAS de Mercedes. Una argucia que permitía a los alemanes cambiar la caída de los neumáticos delanteros en movimiento presionando o sacando la barra de dirección a través del volante. Los de Horner argumentaron extensamente e incluso incluyeron la negativa de la FIA cuando ellos trabajaron en un sistema similar. Red Bull ya avisó en pretemporada de que protestaría formalmente y así lo hizo. De poco sirvió porque la FIA rechazó todos los puntos de Red Bull, aunque se apresuró a prohibir vía reglamento dicho sistema. Eso sí, concedió al ideólogo toda una temporada de cadencia en la que ha podido disfrutar de su idea en solitario. Algo que no ha ocurrido con los alerones traseros flexibles que pese a pasar las pruebas y ser declarados legales por la FIA, van a tener que ser modificados ya con la temporada en curso. Esto no ha gustado a los implicados. No solo obliga a dedicar recursos en un momento donde los equipos ya están centrando en el coche de la próxima temporada, el cual estrena normativa técnica, sino que supone un gasto de dinero importante en un contexto de contención máxima de costes.Como no podría ser de otra manera y tras un fin de semana continuado de quejas por parte de Mercedes, Helmut Marko ha afeado el comportamiento a Mercedes., dijo el de Red Bull, dando voz al mismo pensamiento de muchos aficionados. Marko asegura no entender la insistencia de Toto Wolff en el tema, cuando sabe perfectamente que no es posible tenerlo listo para la próxima cita de Bakú.Marko no cree que Horner vaya a protestar formalmente contra los alerones en Bakú, tal y como ha amenazado con hacer durante todo el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, pero si finalmente lo hiciera, Red Bull no se iba a quedar mirando., dijo Marko, no siendo el primero que pone el foco en el alerón delantero del equipo Mercedes., concluyó el de Red Bull.