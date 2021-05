"Impresionante cómo se engranó la tuerca sobre la rosca de sujeción del neumático a la rueda del monoplaza de Bottas, las pistolas neumáticas que las extraen, tienen una fuerza de retracción terrible, y sin embargo la rueda no se movió ni un milímetro. Las ruedas se saben trabar, sobre todo, desde que son huecas en 2013, "juegan" con el espesor de la misma y los pasos de rosca muy finos y a veces se les complica, pero no al nivel de esta de hoy."

Luego de la carrera comenté :No sólo que lo reafirmo, sino que no creo la explicación que dio el equipo.Las pistolas tienen un cabezal de acoplamiento, que se acopla a la tuerca de la rueda de forma única, porque se trata de piezas solidarias, hermanadas, es decir, ambas están compuestas por una serie de orificios y ranuras acanaladas que sólo se acoplan en una posición única, de lo contrario no se puede, o sea, la única forma de un acople imperfecto, no es por un ángulo equivocado (torcido), sino por un acople que no es a fondo, pero para ello, estas pistolas, tienen una señal que lo indica, y por si fuera poco, el mismo mecánico se da cuenta fácilmente que el elemento no ha ido al fondo y que no hizo tope.Además, tanto el material del cabezal que afloja la tuerca, como la tuerca misma, deben ser de metales de resistencia y aleaciones análogas, por tal motivo, verán una imagen en donde se grafica la robustez de uno (el cabezal) y el poco espesor del otro (la tuerca)... ¿Cual cedió? ... no hace falta aclararlo.Como se observa en esta imagen, es casi imposible encastrar una pieza con la otra, que se no sea de la única forma posible de acoplar esas múltiples trabas de fuerza para que sean traccionadas con un elemento con tanto poder.Aquí el problema ha sido otro, y me temo que traspasaron el límite de las propiedades del elemento a desenroscar, al fabricarlo con una resistencia indebida, buscando su máxima liviandad... o sea, "en criollo" : metieron la pata