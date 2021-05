por GTO » 27 Mayo 2021, 15:50

Alonso admite que subestimó el reto de volver a la Fórmula 1El bicampeón esperaba adaptarse en cuatro carreras pero cree que necesitará másCree que la filosofía del Alpine como coche puede haber dificultado el procesoPor encima de todo, disfruta incluso más que antes de competir en la F1Fernando Alonso reconoce que quizás subestimó el reto de regresar a la Fórmula 1, ya que para él se ha demostrado un poco más difícil de lo que pensaba. El campeón español creía que iba a poder completar su adaptación en tres o cuatro carreras. Tras cinco Grandes Premios, piensa que necesitará ocho o nueve.Fernando destaca lo mucho que está disfrutando del trabajo de fuera de pista, algo de lo que en el pasado le costaba disfrutar. Para él esto es una sorpresa positiva."Creo que sinceramente la alegría y la emoción es probablemente mayor de lo que esperaba. Estoy disfrutando cada vuelta ahí fuera y disfruto de la preparación, de las reuniones sobre el set-up del coche", ha compartido en declaraciones a la revista estadounidense Racer."Disfruto de cosas que antes eran la peor parte del fin de semana. Ahora disfruto eso del fin de semana. No sólo el tiempo en pista, también fuera de pista disfruto más que en el pasado y estoy sorprendido porque no puedes planear cómo te vas a sentir cuando vuelvas", ha agregado.Sin embargo, Fernando reconoce que no esperaba que le costase tanto sacar el 100% del coche. La F1 de 2021 es, en este sentido, más difícil de lo que el español preveía."Luego en relación al pilotaje y los resultados quizás lo encontré un poco más difícil de lo que había previsto. No es que diera por hecho que los resultados iban a llegar de forma automática. Sabía que se necesitaba preparación, horas en el simulador y los test de Baréin y Abu Dabi, eso sí lo esperaba, pero todavía sufro para aprovechar al máximo el potencial del coche", ha añadido.Fernando, que esperaba adaptarse en cuatro carreras, adelanta que necesitará seguro ocho o nueve para poder sacar el 100% del coche."Creí que en tres o cuatro carreras estaría al 100% y ahora pienso que me va a llevar ocho o nueve", ha insistido.Como comentó hace dos semanas, Fernando cree que parte de las dificultades que encuentra en su regreso se deben a la filosofía del equipo y recuerda que pilotos como Carlos Sainz, Nico Hülkenberg y Daniel Ricciardo también tuvieron un tiempo largo de adaptación."Creo que tiene algo que ver con la filosofía de Renault/Alpine también. La mayoría de pilotos que llegaron aquí en su primer años sufrieron, así que es algo de eso. Creemos que tenemos alguna idea de cuál es la causa, pero necesita quizás más tiempo que el que pasó desde que fiché el año pasado para regresar", ha expuesto Fernando.El bicampeón español explica que no vuelve para demostrar nada, sino porque el cuerpo le pide tener un volante entre las manos cada fin de semana y vio en la F1 la mejor oportunidad para seguir pilotando."No se trata de demostrar nada. Ya estaba bastante satisfecho sobre cómo fue todo en mi trayectoria en Fórmula 1, pero realmente disfruto de las carreras", ha indicado."Descubrí esa pasión incluso cuando estaba fuera de la Fórmula 1, por la forma en la que disfruto de todo los restos que hice incluso me sorprendía a mí mismo un poco de lo que necesitaba tener un volante en mis manos. Incluso dos fines de semana libres en casa, estaba preparando una carrera de karts o algo porque necesitaba pilotar", ha señalado."Así que tras terminar el Dakar, tuve la posibilidad de regresar a la Fórmula 1. Estudié otras categorías, pero creo que la Fórmula 1 era la única lo suficientemente sana tras la pandemia, que puede asegurar un campeonato competitivo y carreras y fines de semana con algo de normalidad, así que esa fue la motivación tras mi regreso y el amor por las carreras y por la Fórmula 1", ha expresado Fernando para cerrar.