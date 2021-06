por GTO » 30 Mayo 2021, 23:13

Ross Brawn no cree que la protesta de Mercedes tenga futuroEl responsable de la Fórmula 1 afirma que la FIA lo tiene todo bien atado en este punto.Hasta el accidente de Charles Leclerc el sábado del Gran Premio de Mónaco, que centró la atención en la caja de cambios del Ferrari, la noticia recurrente y casi interminable fueron los alerones flexibles que presuntamente obligarán a hacer cambios a siete de los diez equipos de la parrilla; todos menos Mercedes, Aston Martin y McLaren.¿Qué es flexible y qué no?CONTENIDOS RELACIONADOSWolff denunciará los alerones flexibles en BakúSi Mercedes protesta, Red Bull hará lo mismoAlfa Romeo, enfadada con la FIA: “Es una broma”Toto Wolff arremetió contra la pasividad de la FIA, que anunció nuevas pruebas pero no para el próximo Gran Premio sino para el de Francia, dando cierto margen a los equipos para rediseñar las piezas afectadas. El de Mercedes no estaba de acuerdo con esto, diciendo que la F1 se encuentra en un limbo reglamentario y dejando caer la posibilidad de reclamar contra sus rivales en Bakú.El de Mercedes alude al artículo 3.8 del reglamento técnico en el que se dice que todos los elementos aerodinámicos deben estar rígidamente fijados y permanecer estacionarios en relación con la parte suspendida del vehículo. Dicho de otra forma, que no deben flectar.VIDEO PLAYLISTEl Lamborghini Huracán Super Trofeo evolucionaReproducción VídeoPero tal y como señala Ross Brawn, la clave reside en qué consideramos flexible y qué no, que no es otra cosa que el hecho de superar estas pruebas impuestas por la FIA para vigilar esta característica de los materiales, algo que todos los equipos han hecho hasta la fecha, por lo que el británico duda de que una hipotética reclamación de Mercedes llegase a ningún sitio.“La FIA ha sido bastante consistente y me sorprendería que los comisarios fueran contra las sugerencias de la FIA. Estamos probablemente ante el caso 27 de alerón trasero flexible. En 40 años de carrera, hemos pasado por aquí muchas veces. Recuerdo a Patrick Head saltando sobre nuestro alerón en parque cerrado porque sentía que no era suficientemente rígido y quería mostrarle a Charlie Whiting lo que pasaba. Así que se puso a saltar sobre el alerón.”, recordó Brawn para evidenciar que esta es una historia que viene de lejos, y que además en la última década suele tener a Red Bull como involucrada.“La FIA hace una serie de pruebas y esta es la que determina el límite de lo que puedes y no puedes hacer. Si las pasas y a los rivales no les gusta, pueden quejarse a la FIA y que esta ajuste los requisitos. Honestamente, no creo que sea necesario ir más allá para resolver un problema.”, añadía el ex de Mercedes.Brawn repitió que según la norma, todo está correcto, motivo por el que se van a cambiar los valores en las futuras pruebas, por lo que no se debería ver nada anormal en Bakú.Contraataque de Red BullUn enfadado Frédéric Vasseur, que ahora tendrá que invertir tiempo y cerca de medio millón de dólares en modificar su alerón trasero, fue el primero en señalar a Toto Wolff y sus quejas, diciendo que no le gustaría que el foco se pusiera sobre el alerón delantero de Mercedes.Más tarde fue Red Bull el que dijo exactamente lo mismo, prometiendo que si Mercedes reclama contra Red Bull en Bakú en base al artículo 3.8 del reglamento técnico por el alerón trasero, ellos harán exactamente lo mismo por el alerón delantero del Mercedes, que tal y como se ha revelado en recientes vídeos, flecta y además más que los de los rivales, yendo contra el espíritu de la misma norma que quieren usar contra los rivales.