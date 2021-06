por GTO » 13 Junio 2021, 17:30

"La mitad de la parrilla de F1 se hace pis en el coche"Vettel sorprende con esta afirmación a Gasly en una inesperada charlaEs una de las preguntas que más hacen a los pilotos de todas las competiciones del mundo: ¿Qué pasa si tienes ganas de hacer pis? Ellos siempre sonríen e intentan eludir la cuestión. Sin embargo, en Baku, fue el propio Sebastian Vettel, en la rueda de prensa posterior a una carrera que duró dos horas, con resalida incluida, quien sacó el tema sobre esta curiosidad.El alemán empezó a explicar por qué permaneció dentro de su monoplaza en el reinicio de la prueba. "Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi coche. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su coche. Con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo", soltó.Thank you for watchingPierre Gasly, también presente en esa conferencia de prensa, no dudó en responder al teutón sin reparos. "¿Conoces alguno que se haga pis en el coche?", le replicó.Vettel ni dudó: "Sí, sí", dijo entre risas. "¿Tú no eres uno de ellos? Creo que la mitad de la parrilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona", añadió mientras todos se partían de risa.Algunos pilotos usan una especie de 'pañales' por si su necesidad fisiológica es inaplazable, pero el sudor atenúa sus ganas. O eso suelen decir los competidores normalmente. Ahora Vettel lo contradice.