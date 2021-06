por GTO » 16 Junio 2021, 17:40

Llegarán más errores de Hamilton, predice BergerBerger cree que la presión de Verstappen hará que Hamilton cometa erroresVe en Red Bull una oportunidad de oro para ser campeónGerhard Berger, expiloto de Fórmula 1, opina que Max Verstappen tiene entre sus manos una gran oportunidad para ser campeón del mundo. Si bien la lucha contra Lewis Hamilton está muy apretada, espera más errores del británico.La pelea por el Campeonato entre Hamilton y Verstappen será intensa hasta el final de la temporada. El heptacampeón quiere convertirse en el piloto con más títulos de la historia de la F1, mientras que el de Países Bajos está dispuesto a romper la hegemonía de Mercedes.Berger, que terminó en tercera posición en sus dos mejores temporadas en el Gran Circo, sabe que Verstappen presionará a Hamilton y no descarta que, fruto de esa presión, el heptacampeón cometa errores."Red Bull ha estado buscando más potencia durante mucho tiempo. Honda hizo un gran trabajo este invierno e hizo bien sus deberes. Esta es una gran oportunidad para volver a ser campeón del mundo", ha afirmado Berger en declaraciones a la televisión Servus TV."Max Verstappen ahora puede darlo todo y, bajo esa presión, Hamilton cometerá más errores que en el pasado. Red Bull funciona a la perfección. Si te fijas en sus paradas en boxes, es un récord tras otro", ha añadido.En este sentido, Berger cree que Verstappen ya no tiene excusas. Red Bull le ha dado un coche competitivo y ahora están en igualdad de condiciones para pelear de tú a tú por el título."Max y Lewis son talentos excepcionales y ahora tienen un paquete con el que pueden luchar. Max ya no tiene un cuchillo sin afilar. Tiene un coche súper rápido y un motor que no está lejos del de Mercedes", ha opinado.Verstappen y Red Bull llegarán este fin de semana a Francia como líderes del Campeonato. Esa ligera ventaja le concede al de Países Bajos un punto de partido, pero Berger invita a no confiarse, pues todavía queda mucha temporada por delante."Puedes ver claramente que están muy cerca el uno del otro. Max es incluso un poco mejor ahora, pero todavía pueden pasar muchas cosas esta temporada. Es una temporada larga", ha apuntado Berger para cerrar.