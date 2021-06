por Joselo » 22 Junio 2021, 14:43

Red Bull se cansa de los comentarios de “tienen mejor motor”



Horner no entiende las últimas declaraciones vertidas por Mercedes, más en el caso de Toto Wolff, que conoce sobradamente el reglamento.

“No se nos permite hacer mejoras, así que no estoy seguro de a qué se refiere.”

“Hemos rodado con un alerón trasero más pequeño, por eso el rendimiento en recta era tan sólido. No hemos recibido ningún aumento de potencia.”

Tras los alerones flexibles y la acusación de uso indebido de las martas térmicas y la hipótesis sin pruebas de que Red Bull iba por debajo de las presiones mínimas y por las cuales Hamilton preguntó por posibles sanciones, el mundo Mercedes parece haber fijado su próximo objetivo; lo mucho que corre el motor Honda. Como en el resto de acusaciones, nada es casual y tanto Toto Wolff como Lewis Hamilton se unen para lanzar un mensaje al unísono, uno que ha desconcertado a Red Bull. En la casa de la bebida energética les parece surrealista que sea precisamente Mercedes el que se queje de la velocidad punta de un rival, cuando ha sido ésta la característica más clara de los alemanes desde el comienzo de la era híbrida.En Red Bull saben que por primera están logrando ponerse a la altura de su máximo rival en velocidad punta, pero destacando un detalle que en Mercedes parecen querer olvidar; lograrlo a base de descargar ala, maximizando los beneficios del ‘rake’ a costa de tener que pelear con un vehículo mucho más nervioso y algo impredecible. En Mercedes, preocupados por los neumáticos y su ventana de funcionamiento, no salen de una configuración de alta carga aerodinámica. A Hamilton ya no le da para realizar cómodos adelantamientos con DRS antes de que acabe la recta, y con un rival como Verstappen, la cosa se complica, como se ha podido comprobar en el reciente Gran Premio de Francia. Por eso Toto no dudó en señalar el gran paso adelante que ha dado Honda con la introducción de la segunda unidad de potencia.Mejora de motor inexistente.Este mensaje dejó completamente descolocado a Christian Horner, que aseguraba no entender nada, pues al contrario de mensajes que a veces se publican en prensa, Toto se conoce perfectamente el reglamento y sabe que las unidades de potencia están congeladas para toda la temporada, permitiéndose únicamente cambios bajo aprobación orientados a la fiabilidad o reducción de costes, no habiendo lugar para la potencia., dijo el de Red Bull en referencia a los comentarios de Toto Wolff, que además señaló que el motor era idéntico al que se montó en Bahréin a principio de año., indicó el británico.