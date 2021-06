por GTO » Ayer, 18:31

Charles Leclerc, Carlos Sainz y la injusticia de la carrera de F1 que no se vioCharles LeclercSPIELBERG, AUSTRIA - JUNE 27: Carlos Sainz of Spain and Ferrari and Charles Leclerc of Monaco and Ferrari talk on the grid ahead of the F1 Grand Prix of Styria at Red Bull Ring on June 27, 2021 in Spielberg, Austria. (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)Los dos pilotos de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc hablando en Estiria, durante el fin de semana del GP de Austria. (Foto:Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 vía Getty Images)Carlos Sainz ha firmado una de sus mejores carreras desde que llegó a la Fórmula 1 en el último Gran Premio de Austria, en Estiria, finalizando en sexta posición tras un sábado en el que la ronda de clasificación le dejó seis puestos por debajo de su resultado final.Su carrera tiene un punto clave, la decisión de un piloto de altísimo nivel: una gestión de las gomas brillante en el primer stint, cuando todo el mundo ya comenzaba a tacharlo de auténtica locura. Cuando, hacia la vuelta 27 todo el mundo empezaba a entrar en boxes, Sainz aguantó armándose de paciencia y manteniendo el ritmo de sus rivales pese al mayor deterioro de sus neumáticos.Con las gomas medias ha conseguido casi un milagro, manteniendo la distancia 12 vueltas más antes de entrar en boxes. Esa decisión le ha permitido ganar tres posiciones al salir y, en apenas dos vueltas más, auparse hasta la sexta plaza.A pesar de la exhibición y de los galones demostrados, incluso rehaciéndose de un anterior fin de semana complicado en Paul Ricard, el hype ha podido más que la destreza demostrada en la votación popular del mejor piloto de carrera.Lo ha ganado Leclerc, su compañero de equipo, que no fue capaz de ganar ninguna posición en carrera con respecto a la de salida, quedando un puesto por debajo de Sainz. A ello hay que sumarle un error, debido al cual llegó a tocarse con Gasly y se vio sumido en lo hondo de la clasificación.Este contenido no está disponible debido a tus preferencias de privacidad.Actualiza tu configuración aquí para verlo.GUÍA | Los pasos que tienes que seguir para poder ver un contenido no disponible por tus preferencias de privacidadLa votación ha sorprendido a propios y extraños, incluso al piloto monegasco, que al ser comunicado del logro por radio ni tan siguiera hizo una mueca al respecto.El fenómeno fan se ha comido al amante de la F1 en una injusticia tremenda contra Carlos Sainz, al que esto le hubiese sabido a gloria, como una inyección de moral doble tras un trabajo excepcional.Las reacciones en contra del anuncio del resultado de la encuesta no se han hecho esperar desde todas partes del mundo, con menciones especiales al piloto español bajo la consigna de haber sido un reconocimiento "inmerecido".Hasta Matt Gallagher, una de las voces mediáticas con más peso del mundillo, ha sentenciado desde su cuenta de Twitter que Sainz "ha sido robado" y tendría que haber salido elegido como "mejor piloto del día".