por GTO » 15 Julio 2021, 17:07

F1 - GP Gran Bretaña 2021Ecclestone, contra la carrera al sprint: "La pole y el poleman pasan a la historia"El que fuera propietario del negocio cree que la historia de la pole quedaría "borrada" con esta nueva modalidadComo suele ser habitual desde que fue apartado del negocio de la F1, Bernie Ecclestone ha cargado contra el ensayo de la carrera al sprint que se celebrará por primera vez este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña 2021.El británico, que fue expulsado como presidente de honor tras una polémicas declaraciones que se tildaron como racistas en 2019, es tajante: "No estoy de acuerdo con eso. En el momento en que comienzas a jugar con estas cosas, la historia desaparece y eso no es algo bueno. La gente puede decir ahora que un piloto tiene 70 poles, pero eso ya se ha acabado. No existe tal cosa como una 'pole position'", dice en 'AP', en referencia a que ahora se otorgará al vencedor de la carrera de 100 km (17 vueltas) que se celebrará este sábado para dirimir el orden de salida del domingo."No creo que vaya a funcionar y no creo que continúe", sostiene Bernie. "Es una confusión innecesaria sin ninguna razón. La clasificación siempre ha sido una parte interesante del fin de semana y ahora sólo tendremos otra carrera", sentencia sobre el intento de forzar las posibilidades de situaciones de riesgo y cambios en la parrilla, que es lo que busca al actual F1 con el nuevo formato.A más salidas y más primeras vueltas, existen más opciones de que los poderosos puedan sufrir un contratiempo, aunque la opinión generalizada entre los pilotos en que los cambios reales serán muy pocos con esta nueva carrera al sprint.