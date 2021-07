por Tyrrell » 19 Julio 2021, 09:04

Verstappen: Hamilton "peligroso", y las celebraciones de la victoria de Gran Bretaña "irrespetuosas"

"peligroso"

"irrespetuosas y antideportivas".

“En primer lugar: me alegro de estar bien. Fue un gran impacto en 51G, pero me siento mejor”,

“Obviamente muy decepcionado por haber sido eliminado así. La penalizaión no nos ayuda de ninguna manera y no hace justicia a la peligrosa jugada que Lewis hizo en la pista.

"Ver las celebraciones después de la carrera mientras todavía está en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguimos adelante".

"No veo cómo Lewis puede obtener satisfacción alguna cuando has puesto a tu compañero competidor y piloto en el hospital"

“Es decepcionante. Es muy molesto. Sus acciones han puesto en peligro la seguridad de otros conductores y para mí eso no es aceptable.



"Tuvo suerte de que no le sucediera lo mismo con Leclerc, ya que si Leclerc no se hubiera desviado y hubiera tomado la línea a la que tiene derecho, entonces habría vuelto a pasar lo mismo".

Por: Haydn CobbJul 18, 2021, 8:07 PMMax Verstappen dice que Lewis Hamilton fueen su choque durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y cree que las celebraciones de su victoria fueronEl piloto de Red Bull se vio en un accidente a gran velocidad con Hamilton en la primera vuelta de la carrera de Silverstone mientras luchaba por el liderato, con Verstappen sufriendo un impacto de 51G que lo llevó al hospital para controles preventivos.Hamilton, que pudo continuar en la carrera pero recibió una penalización de 10 segundos por el incidente por parte de los comisarios de la FIA, se defendió y logró su octava victoria en el GP de Gran Bretaña al adelantar a Charles Leclerc de Ferrari a falta de dos vueltas de la carrera. .Verstappen ha publicado una actualización en redes sociales confirmando que está bien después del accidente antes de criticar a Hamilton tanto por el accidente como por sus celebraciones por la victoria después de la carrera, mientras que no conocía el alcance completo de la condición del piloto holandés.dijo Verstappen en las redes sociales.La victoria de Hamilton en el GP de Gran Bretaña reduce la ventaja de Verstappen en el campeonato mundial de F1 a ocho puntos, mientras que Red Bull utilizó una estrategia con Sergio Pérez al final para poner neumáticos blandos nuevos para quitarle la vuelta rápida y el punto de bonificación al piloto de Mercedes.El director de Red Bull, Christian Horner, se hizo eco de los comentarios de Verstappen después de la carrera y dijo que la reacción de Hamilton después de la carrera fue inaceptable., dijo Horner.El enlace: