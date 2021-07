por Joselo » 19 Julio 2021, 22:40

Es que Max no es sucio en su accionar, simplemente es muy vehemente, muy audaz, pero totalmente limpio y sin mala intención.



Está claro que desde la partida y hasta que Lewis lo sacó de la pista, no había cometido absolutamente ninguna maniobra peligrosa y mucho menos antirreglamentaria.



Algunos hablan de "barrer la pista", es porque no saben que mientras no esté activado en DRS, corre la misma nueva norma que cuando lo está, eso significa que, casi todos los conductores (y como en otros G.P's. de esta temporada) cambiaban de posición lateralmente en las rectas largas, con tal de no permitir entrar en la órbita de la succión, mientras no estén dentro del rango del DRS de quién lo persigue.