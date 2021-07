por Joselo » Ayer, 14:59

Maldita hemeroteca: Cuando a Hamilton clamaba contra lo que él hizo

Hace apenas tres años, una sanción como la que él obtuvo le parecía completamente insuficiente.

“No entiendo la sanción. Es demasiado poco. Le podrían haber sancionado con algo más. Destrozó su carrera y la de Bottas.”

“Cuando alguien destroza tu carrera y solo le das una palmadita… no tendría que poder volver y terminar delante.”

Lewis Hamilton venció en el Gran Premio de Francia de 2018. El británico salía desde la pole position y no tuvo nadie que le tosiera durante toda la carrera, principalmente, porque quienes mejores monturas tenían; Sebastian Vettel y Valtteri Bottas, tuvieron un percance durante la primera vuelta. Vettel salió al ataque y se emparejó con Bottas antes de llegar a una curva de izquierdas. El finlandés, por fuera, dejó suficiente hueco por dentro, pero Vettel, entonces en Ferrari, falló la frenada, dejándose el vértice de la curva lejos y colisionando contra el monoplaza de Bottas, al que le ocasionó fuertes daños. Bottas no quedó fuera de carrera, pero tuvo que completar casi toda la vuelta a tres ruedas, regresando a la acción muy atrás. Vettel tuvo más suerte, y su coche solo tuvo daños en el alerón delantero que se solventaron en una breve parada.Al igual que este Gran Premio de Gran Bretaña, los comisarios determinaron que Vettel falló en la frenada teniendo como consecuencia el golpear a un rival, imponiéndole una sanción de 5’’ de tiempo añadido. Con un Ferrari muy competitivo, Vettel pudo remontar hasta la quinta posición, mientras que Bottas, no se quedó fuera de carrera, pero sí acabó por detrás, en el séptimo lugar. Fue entonces cuando Mercedes, usando a sus portavoces, catalogó la sanción de inaceptable., afirmó el fallecido Niki Lauda a las televisiones.Hamilton fue más allá, considerando intolerable el poder obtener tanto beneficio después de haber dejado fuera a un rival directo. Pero claro, entonces Vettel llegaba a Francia como líder de la clasificación y se postulaba como único rival del británico., sentenció Hamilton de forma tajante. En Gran Betaña, al contrario que lo ocurrido en el citado Gran Premio de Francia, Max Verstappen no pudo volver a pista, como si hizo Bottas, y el responsable de todo fue quinto, muy lejos de la victoria que sí logró Hamilton a pesar de que la sanción que le impusieron al británico no fue de 5’’ sino de 10’’.