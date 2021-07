por Joselo » 21 Julio 2021, 18:28

Red Bull consultará con un abogado lo ocurrido en Silverstone



Marko cree que las sanciones impuestas no son lógicas y que Hamilton conocía las consecuencias de su acción.

“Nuestro abogado tiene que investigar qué podemos hacer en la actual situación, dentro del derecho deportivo. Ha sido una suerte que a Max no le haya ocurrido nada grave y posiblemente el coche y el motor están destrozados. No se puede consentir. Una carrera de suspensión estaría más que justificada.”

“La sanción es ridícula, pero tal vez sea culpa del reglamento. Es necesario revisarlo, así como los comisarios. Pérez recibe 10 segundos por dos contactos donde nadie vuela. Podrían haber elegido 10 segundos de ‘stop&go’, pero no lo hicieron.”

“No puedes impactar la rueda trasera de tu oponente en una de las curvas más rápidas del mundial donde el más mínimo toque puede tener consecuencias fatales. Es una acción irresponsable y Hamilton conoce perfectamente las consecuencias.”

Es muy posible que fuese cual fuese la sanción impuesta a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 tras el toque que tuvo con Max Verstappen y que le envió contra el muro, iba a dar mucho de qué hablar. ¿Sanción insuficiente? Mientras el grueso de los aficionados y personalidades de la Fórmula 1 se decantaba por la equidistancia, siendo la respuesta mayoritaria que incidente de carrera o que quizás culpa de Hamilton pero que si quedaba en incidente de carrera no pasaba nada, en Red Bull tenían una visión muy diferente del tema. Según revelaba Martin Brundle, Red Bull tenía la telemetría de Mercedes, la cual incluso ha sido filtrada en prensa. Los datos revelan que Lewis Hamilton llegó a Copse a una velocidad desproporcionada, mucho más alta que en cualquier otro momento de la carrera, y que era imposible que hubiera tomado la curva y que no hubiera golpeado a Verstappen por mucho que el neerlandés hubiera tratado de evitarlo abriéndose más y más. Con estos datos, Red Bull considera que la acción de Hamilton no es un incidente de carrera sino que roza la negligencia, por lo que los diez segundos de sanción impuestos resultan totalmente irrisorios, no ajustándose a la realidad. Red Bull está lejos de dar carpetazo al tema, pero se encuentra con la dificultad que supone protestar contra una sanción impuesta en carrera, y que llevan conjuntas la imposibilidad de alegar, ya que no se puede devolver el tiempo de una sanción, entre otros motivos. Por este motivo, Helmult Marko reconoce haber contratado asesoría legar para explorar los diferentes cauces que podría seguir el equipo en una protesta., dijo el asesor de Red Bull y máximo responsable del programa de pilotos. Red Bull estudia reclamaciones., añadió el austriaco., concluyó Marko.La visión de Marko choca con la de Masi y su equipo, ya que el director de carrera de la F1 y máximo responsable de la FIA en la categoría respaldó a sus comisarios, dando su aprobación a la sanción y recordando que no se puede castigar la consecuencia sino la acción, a pesar de que la Fórmula 1 y la FIA son el ejemplo perfecto de que solo se sancionan consecuencias y no acciones, como demostraron el sábado con la investigación de las reincorporaciones a pista peligrosas llevadas a cabo por Carlos Sainz y Sergio Pérez.