por GTO » 30 Julio 2021, 13:46

Red Bull pierde la apelaciónLos comisarios ni estimaron las nuevas pruebas presentadas por ser "creadas" y no nuevas: Diapositivas interpretando las trazadas del choque Verstappen-HamiltonA Red Bull le ha salido el tiro por la culata con la petición de apelación de la sanción a Lewis Hamilton. La nueva evidencia presentada hoy por video conferencia, con tres energéticos frente a tres de Mercedes, ni siquiera ha sido tenida en cuenta por el panel de comisarios del Gran Premio de Hungría. Basicamente por ser evidencias creadas para el caso.i) Diapositivas creadas por el competidor, para la petición, derivadas de datos GPS disponible para ellos, de los coches implicados en el accidente.ii) Diapositivas creadas por el competidor, para la petición, derivadas de datos GPS, trazando varias presuntas comparaciones con la línea adoptada por Hamilton adelantando al Coche 16 (LEC) en la vuelta 50.iii) Diapositivas creadas por el competidor, para la petición, que mostraban una supuesta vuelta con simulaciones del incidente; yiv) Diapositivas creadas por el competidor, para la petición, que mostraban "una recreación de la línea de vuelta 1 de Hamilton en Silverstone el 22 de julio de 2021" basada en una vuelta supuestamente conducida por otro piloto (Alexander Albon).En consecuencia, los comisarios deben determinar primero que lo que se presenta como nuevo evidencia:i) es "un elemento nuevo";ii) es "significativo" y "relevante";iii) es "descubierto" (en oposición a creado); yiv) no estaba "disponible" para el competidor en el momento de la decisión.Usando estos criterios, los comisarios determinaron:a) Que lo que se presentó no fue "una novedad significativa y el relevante que no estaba disponible para las partes en el momento de la decisión en cuestión".b) Las diapositivas del competidor que se consideraron nuevas pruebas no se "descubrieron" sino que se crearon a los efectos de las presentaciones a apoyar la petición de revisión. Y fueron creados en base a evidencia que fue disponible para el competidor en el momento de la decisión (es decir, los datos GPS). Esto claramente no satisface los requisitos del artículo 14.Mercedes dio la bienvenida a esta "no" sanción y además aprovechó para lanzar un dardo contra los directivos senior de Red Bill por tratar de "empañar la integridad y derportividad de Lewis Hamilton con esos documentos que no han logrado hacer revisar el caso".