Hamilton se lleva el mayor abucheo de su vida en HungríaLos aficionados neerlandeses, mayoría en la grada del Hungaroring, han cargado contra Lewis tras su pole"Nunca me habían pitado tanto y , sinceramente, esto me alimenta", ha respondido el inglés, desafiando a los fans de VerstappenNi en los viejos tiempos de su rivalidad con Fernando Alonso en McLaren, cuando le pitaban los 'oídos' en el Circuit de Barcelona. Jamás Lewis Hamilton había soportado un abucheo como el que le han dedicado este sábado los fans neerlandeses de Max Verstappen en la recta principal del Hungaroring, mientras el heptacampeón británico celebraba la pole número 101 de su carrera deportiva.El GP de Hungría, que permite el aforo en las gradas pese a la pandemia, ha recibido estos días una gran cantidad de aficionados desplazados desde los Países Bajos para animar a Verstappen, líder del Mundial. Y después del accidente con Hamilton en Silverstone, el inglés se ha convertido en el enemigo público número uno para ellos.Tensión entre los dos pilotosThank you for watching"Aprecio el gran apoyo que tengo aquí, nunca me habían pitado tanto y sinceramente, esto me alimenta", ha respondido un desafiante Hamilton, mientras era entrevistado a pie de pista tras conseguir la pole.Noticias relacionadasLewis Hamilton habla en la pista en HungríaGuerra Hamilton-Verstappen: las hostilidades se desatanSin duda, la situación refleja la tensión que se vive en estos momentos entre los dos pilotos que se están jugando el título y sus respectivos equipos, Mercedes y Red Bull. Pero no hay que olvidar que ambos se juegan la vida a 300 km/h cada vez que salen a la pista y merecen el máximo respeto por parte de todos los aficionados a la Fórmula 1, sean cuales sean sus colores.Si en Hungría los seguidores de Verstappen han hecho tanto ruído contra Hamilton, la cosa puede ser aún mucho peor en las dos próximas citas del calendario, Spa y Zandvoort, precisamente en Bélgica y Paises Bajos.