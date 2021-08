por GTO » Ayer, 11:45

Hamilton sospecha que tiene covid persistente tras su agotamiento en el GP de Hungría"He estado luchando todo el año con mi salud y sigue siendo una batalla", anunció Hamilton, que sufrió mareos en el podioLos mareos de Hamilton en el podio podrían estar condicionados por el virus.La apasionante carrera del domingo no dejó indiferente a nadie. Mucho menos a Lewis Hamilton, que teme que sea posible que aún no se haya recuperado del Covid-19 después de experimentar fatiga y mareos en el Gran Premio de Hungría. El piloto británico terminó tercero en un esfuerzo monumental por remontar desde el último lugar en Hungaroring, pero admitió que teme que pueda estar sufriendo un Covid persistente.Un podio borrosoDespués de su gran carrera, Hamilton se perdió el inicio de las conferencias de prensa posteriores a la carrera porque estaba siendo atendido de fatiga por el médico de Mercedes.Thank you for watchingLewis dijo más tarde que no sentía haberse recuperado por completo de los efectos del virus que contrajo en diciembre del año pasado. "Tuve un gran mareo y todo se volvió un poco borroso en el podio", explicó Hamilton, que permanecía en el tercer escalón tras Ocon y Vettel. A última hora de la noche la descalificación de Vettel le dio el segundo puesto y el tercero fue para Carlos Sainz.Pese a que la carrera en Hungaroring es calurosa y físicamente exigente, Hamilton admitió que puede estar experimentando los síntomas del virus persistente, donde los problemas de salud permanecen durante meses después de contraerse por primera vez. “He estado luchando todo el año con mi salud después de lo que pasó a fines del año pasado y sigue siendo una batalla”.Entrena más fatigado"No he hablado con nadie en particular sobre eso, pero creo que la recuperación se está demorando", dijo. “Recuerdo los efectos cuando lo tuve. Los entrenamientos han sido diferentes desde entonces y los niveles de fatiga que sufres son diferentes; es verdaderamente complicado. Así que sigo tratando de entrenar y prepararme de la mejor manera posible. Tal vez sea hidratación, pero definitivamente no he tenido esa experiencia antes. Tuve algo similar en Silverstone, pero esto es mucho peor ".