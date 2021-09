por Winfield » 04 Septiembre 2021, 10:22

El finlandés no podra participar este fin de semana en Zanvoort y seguramente la próxima semana en Monza.La Fórmua 1 ha confirmado que Kimi Raikkonen ha dado positivo por covid-19 en uno de los controles rutinarios que realizan cada fin de semana de Gran Premio y no podrá salir hoy ni el resto del fin de semana en Zandvoort para seguir con su concurso en la cita de Paises Bajos. El piloto de Alfa Romeo, que había anunciado, esta misma semana, su retirada de la máxima competición cuando acabe esta campaña 2021, será sustituido por el polaco Rober Kubica, según ha anunciado su propio equipo de forma oficial."Kimi no muestra síntomas y está de buen humor. Inmediatamente ha ingresado en aislamiento en su hotel. El equipo ha llevado a cabo una investigación para cualquier contacto cercano y no se espera un mayor impacto interno el resto del evento: le deseamos una pronta recuperación", afirma Alfa Romeo en un comunicado.En cuanto a Kubica, aseguran: "Robert ha sido piloto de reserva de Alfa Romeo Racing desde el inicio de la temporada 2020 y ha pilotado el C41 en tres sesiones libres este año. Con 97 participaciones en la F1, estará listo para la acción y para dar lo mejor de sí mismo para el equipo", cierra el comunicado.