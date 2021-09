por vx2war » 06 Septiembre 2021, 10:19

Continúa el drama de Alpine y los escapes: Alonso y Ocon al borde de la sanciónLas soluciones implementadas a lo largo de la temporada, especialmente la introducida en Francia que debía acabar con los problemas, no han funcionado.POR SERGIO MARTÍNEZ05/09/2021Contaba Marcin Budkowski en Azerbaiyán que Alpine introduciría un paquete de mejoras para Paul Ricard, a finales de junio, con el que esperaban solucionar los problemas que estaban teniendo con los escapes. Un problema, dicho sea de paso, que estaba siendo prácticamente ignorado por Alpine, no porque no supieran de su existencia, que lo sabían de sobra, sino porque evitaban dar explicaciones al respecto.Al borde de la sanciónNo fue hasta poco antes del parón veraniego donde el mismo Budkowski habló al respecto, si bien prácticamente se limitó a decir que no podía detallar dónde estaba el problema, acentuando que si bien es cierto que los escapes se estaban cambiando, lo hacían sobre todo por precaución, dejando la puerta abierta a que los ya cambiados pudieran volver a ser usados en el futuro.En palabras del responsable de Alpine, tenían confianza en terminar la temporada sin tener que sancionar por exceder el número máximo de escapes asignados por año a pesar de haber episodios en el que un piloto había llegado a montar tres escapes diferentes en un mismo fin de semana.VIDEO PLAYLISTKimi Raikkonen afina el Alfa Romeo Giulia GTAReproducción VídeoDesde Paul Ricard llegó algo que no se había visto con anterioridad, como era el hecho de que un piloto mantuviese durante un Gran Premio los escapes estrenados en el evento anterior. Alpine parecía respirar aliviada con este tema y ahora solo tocaba echar cuentas y hacer malabares para evitar una sanción por este concepto.Pero finalmente no se ha solucionado el problema, o no de la manera que Alpine esperaba, y los dos monoplazas, especialmente el de Esteban Ocon, se encuentran al borde de la sanción por exceso de componentes usados.El piloto francés, ganador del Gran Premio de Hungría, llegaba a los Países Bajos, al circuito de Zandvoort, con su octavo y último juego de escapes ya montado. El sábado, Fernando Alonso montaba el séptimo, quedándose también a uno del abismo, por lo que ahora la pregunta, más que si van a sancionar, es cuántas veces lo van a hacer, porque el haber gastado todos los componentes cuando apenas se ha superado la mitad de temporada, no es muy esperanzador.Honda y Ferrari, cerca del límiteAunque cierto es que al principio de temporada la lista de componentes usados estaba realmente ordenada y nadie parecía tener ningún tipo de problemas con los escapes, completando el ciclo mínimo de carreras sin mayor incidencia, según se ha ido desarrollando la temporada, esto ha cambiado bastante.Así pues, algunos pilotos de Honda, que hasta los accidentes de Silverstone y Hugarogin eran quienes mejor iban en fiabilidad, ya han montado el sexto escape, al igual que Carlos Sainz que lo hizo en la jornada del sábado.Se salva MercedesNo está claro qué llevó a la FIA a introducir los escapes en la temporada 2021 como un componente de la unidad de potencia, limitando el número a usar durante el año, ni por qué lo dejó en ocho y no en cuatro o en dieciséis. Sea como sea, parece que solo le ha venido bien a Mercedes, pues son los únicos que tienen una fiabilidad perfecta en este apartado.Hamilton, Bottas, Ricciardo, Norris, Vettel, Stroll, Russell y Latifi están usando su tercer juego de escapes, por lo que parece fácil pensar que llegaran a final de año sin ningún tipo de problema.FUENTE: https://www.caranddriver.com/es/formula ... e-sancion/ Pues primera noticia al respecto, pero sui es así me da que vamos a ver múltiples sanciones. Espero que no el afecten MAX y se decida el mundial por unas sanciones por los escapes. Y menos siendo una normal nueva. Si no esto puede traer cola.Por su parte Alpine me d que se va a comer varias sanciones o veremos si rendimiento en algunas carreras bajar de forma sustancial.Ahora que también es cierto que si la sanción es menor igual en según que circuitos no afecta mucho. Ya veremos.