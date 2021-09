por Tyrrell » 06 Septiembre 2021, 22:19

10 cosas que hemos aprendido del GP de Países Bajos 2021

Por: Luke Smith

6 septiembre de 2021

1. "Súper Max" se mantuvo fiel al guión y saboreó una victoria en casa



2. Mercedes no pudo responder a la estrategia de Red Bull a pesar del buen ritmo



3. No deberíamos sacar conclusiones de la petición de vuelta rápida de Bottas



4. Gasly fue el verdadero piloto del día



5. Red Bull y Pérez deben corregir sus errores



6. Haas cada vea tiene más problemas con Mazepin y Schumacher



7. El ambiente festivo de Zandvoort lo ha convertido en una carrera deseable



8. La F1 puede aprender del éxito de Zandvoort para futuros cambios de pista



9. El positivo de Raikkonen nos recuerda el riesgo al que se enfrentan los pilotos de F1



10. Red Bull se enfrenta a un dilema sobre qué hacer con Albon



El tan esperado regreso de la Fórmula 1 al Gran Premio de Holanda no decepcionó y proporcionó el remedio ideal para el sol después del triste desastre de Spa el fin de semana pasado. Autosport selecciona los puntos de conversación clave que cubren al héroe local Max Verstappen, los últimos movimientos en el mercado de pilotos y lo que Zandvoort supuso para el campeonato.La Fórmula 1 puso fin a una espera de 36 años para llegar a las costas holandesas, literalmente, ir a la playa, con estilo, ya que Zandvoort supuso un impulso muy necesario para el paddock.La ducha fría de Spa había dejado un sabor amargo en la boca de la mayoría, pero el Gran Premio de Holanda fue el limpiador perfecto.El espectáculo en la pista no fue un thriller, pero la combinación de un diseño emocionante para los pilotos, un ambiente de fiesta y una victoria para el héroe local significó que el fin de semana cumplió muchos requisitos para la F1.He aquí las 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Holanda de 2021No es exagerado decir que sin Max Verstappen no habría Gran Premio de Holanda. Sus fervientes seguidores que han recorrido Europa para animarlo hicieron que la F1 se diera cuenta de que regresar a Holanda era algo que tenía que hacerse, y el sueño finalmente se cumplió el fin de semana pasado.El guión estaba preparado: el Gran Premio de Holanda regresa, los aficionados holandeses aparecen, el piloto holandés gana. Al final, así fue exactamente como se desarrolló, no es que pensásemos que sería diferente.Verstappen nunca ha sido un piloto que se venga abajo bajo presión, e incluso en medio de todos los rumores en Zandvoort, parecía tomárselo con calma. Agradeció el apoyo como siempre, destacando especialmente la presencia del Rey de Holanda en la carrera. Pero en ningún momento pareció distraerse del trabajo que tenía entre manos, que era ganar la carrera y recuperar el liderato del campeonato.No fue un fin de semana sin sus contratiempos menores, como la investigación de bandera roja de FP2 y la falla de DRS al final de Q3. Pero Verstappen tuvo controlados a sus rivales, clavó el comienzo y colocó a Red Bull en una posición en la que siempre podría reaccionar a los movimientos de Mercedes.Los fans holandeses seguramente tendrán una resaca increíble hoy, después de haber pasado la noche anterior brindando por su héroe y tocando la canción "Súper Max" que se ha convertido en su himno. Pero han hecho historia, y quizás este sea el punto de inflexión para Verstappen en su marcha hacia un primer título mundial.Verstappen simplemente acaba de recuperar el liderato del campeonato de pilotos, pero dando una imagen más real de quien manda actualmente en la lucha por el título y es una estadística desalentadora para Mercedes.En las últimas nueve carreras, Mercedes ha logrado solo una victoria, Silverstone, y su última derrota clara al Red Bull en cuanto a ritmo se produjo en el Gran Premio de España a principios de mayo.Pero los márgenes entre Mercedes y Red Bull han sido bastante estrechos, y así volvieron a estar en Zandvoort. La victoria de Verstappen en la carrera fue convincente, pero no fue un paseo. Lewis Hamilton logró colocarse a par de segundos en algunos momentos mientras atravesaban el tráfico, y aunque Verstappen parecía tenía el ritmo en sus manos, tampoco parecía un camino fácil...Fue una respuesta decente de Mercedes dado que Hamilton había perdido la mayor parte de su carrera del viernes después de la larga bandera roja en la FP1 y un problema con la unidad de potencia en la FP2. Pero cuando en términos de estrategia, no pudo responder a Red Bull. La ventaja de Verstappen siempre fue suficiente para evitar el “undercut”, y el neumático duro ofreció más ritmo de lo que Mercedes anticipó.El ingeniero de pista, Andrew Shovlin, admitió después de la carrera que Mercedes había sido "un poco optimista" con la esperanza de que Red Bull optara por los blandos para el último período, pero sintió que el equipo había estado "siempre por detrás" todo el fin de semana en comparación con su principal rival.Tener una victoria de nueve y seguir liderando el campeonato de constructores, y tener a Hamilton a solo tres puntos de la cima en la clasificación de pilotos, no está nada mal. La tarea de Mercedes es convertir las derrotas marginales en victorias marginales, algo que debe hacer rápido antes de que el impulso de Red Bull sea demasiado grande para detenerlo.El coqueteo tardío de Valtteri Bottas con el punto extra de la vuelta rápida contra los deseos de Mercedes puede haber sido entretenido, pero no es una señal de nada adverso que deba leerse.Mercedes optó por poner a Bottas en boxes como medida de precaución hacia el final de la carrera, y le colocó un juego de neumáticos blandos que, comprensiblemente, pensó que estaban destinados a ser utilizados para intentar la vuelta más rápida. Su ingeniero de carrera, Riki, le dijo que no hiciera la vuelta más rápida y le preguntó por qué no, antes de encender las pantallas de cronometraje de color púrpura en los dos primeros sectores.Fue suficiente para justificar la infame llamada por radio de "Valtteri, es James", diciéndole a Bottas que retroceda. El finlandés accedió, pero aún así marcó la vuelta más rápida, lo que le quitó el punto de bonificación a Hamilton.Puede que se haya interpretado por algunos como un desafío por parte de un piloto que probablemente esté saliendo del equipo, pero ese no fue el caso en absoluto. El hecho de que Hamilton fuera capaz de conseguir la vuelta más rápida con más de 1,4 segundos de retraso mostró cuánto retrocedió Bottas, siguiendo la llamada del equipo, incluso si dijo que estaba "jugando un poco".Toto Wolff dijo que el impulso de Bottas por la vuelta más rápida fue "tonto", pero que él lo entendió y hablarían de ello. Pero también reconoció que Mercedes corrió el riesgo de negarle a Hamilton el punto si hubiera habido una bandera amarilla o un incidente en su última vuelta que lo obligó a retroceder."Hay que entender también en ese momento, hay un cierto grado de frustración de Valtteri, y al final, todo fue bien", dijo Wolff. "Vamos a hablar de ello, pero de la manera más amistosa y profesional".La votación de "Piloto del día" de la F1 es una buena iniciativa para involucrar más a los fans, pero rara vez el resultado es justo. Sergio Pérez ganó la votación de Zandvoort, y su trabajo en medio del grupo fue ciertamente emocionante, pero así suele ser la votación, favoreciendo a los que están cargando por el campo, logrando adelantamientos y dominando el tiempo de pantalla.En verdad, Pierre Gasly fue el piloto del día y de todo el fin de semana. Hizo una vuelta impresionante en la calificación para ocupar el cuarto lugar en la parrilla, y luego se mantuvo firme para volver a casa en un excelente cuarto lugar para AlphaTauri. Sigue siendo el único equipo que ha anotado puntos en todas las carreras de este año.Pero lo que hizo que el impulso de Gasly fuera aún más impresionante fue la estrategia involucrada. Entró en boxes en la vuelta 24 para un poner medianos que tuvieron que durar 48 vueltas para llegar a la meta, todo mientras mantenía a raya a Charles Leclerc de Ferrari, quien puso neumáticos duros 10 vueltas más tarde. Una de las partes clave de la marcha fue un adelantamiento de Fernando Alonso después de su parada en boxes, a quien adelantó rápidamente con un gran movimiento por el exterior en la curva 1.Fue una exhibición suprema de Gasly que solo se sumará a las preguntas sobre su futuro a largo plazo y lo que tiene que hacer para volver al marco de un asiento Red Bull. Sería maravilloso verlo volver a tener la oportunidad en un equipo de primer nivel, porque actuaciones como la del domingo solo demuestran su calidad de estrella y su capacidad para estar con los mejores en la parrilla.Puede que Mercedes haya sido derrotado en Zandvoort, pero el equipo amplió su margen en el campeonato de constructores tras un fin de semana complicado para Sergio Pérez.Pérez dijo que el "lío" en la clasificación se debió a una serie de factores que, después de que su última vuelta en la Q1 lo pusiera octavo, lo llevaron a ser eliminado en el puesto 16.Fue sensato recibir una penalización de motor, pero Pérez no ayudó al pinchar sus neumáticos en la curva 1. Pudo llegar al octavo lugar al final, pasando a Esteban Ocon tarde después de sobrevivir a un choque con Lando Norris unas vueltas antes, asegurando que Red Bull tuviera dos autos en los puntos.Pero fue el segundo sábado consecutivo en el que Pérez no estuvo arriba. Superó a Verstappen solo una vez este año, en Imola en abril, y aunque Mercedes no pudo dividir estrategias al final, la ausencia de un segundo Red Bull dejó al equipo tocado.Pérez dijo que su salida de la Q1 fue "realmente difícil de digerir", ya que se sentía bien con el coche en Zandvoort, lo que no ha sido algo habitual este año. Pero tanto él como el equipo necesitan arreglar las cosas en Monza para ayudar en la lucha de los constructores, ya que no se puede permitir que Mercedes siga acumulando puntos con tanta libertad.De todos los lugares para que surja una disputa entre equipos esta temporada, Haas no habría sido una gran apuesta para muchas personas a principios de año.Sin embargo, el equipo claramente tiene un problema creciente en la mano después de que Nikita Mazepin y Mick Schumacher tuvieran dos incidentes en Zandvoort, lo que apunta a las crecientes fracturas en el equipo.En la clasificación del sábado, Mazepin afirmó que Schumacher había arruinado deliberadamente su vuelta al desafiar el acuerdo previo a la sesión y adelantarlo en la pista. Schumacher respondió diciendo que el equipo le había dicho que podía hacerlo y que no hizo nada malo.En carrera tuvieron un incidente mucho más serio. Cuando Schumacher se movió para pasar a Mazepin por el lado derecho al comenzar la segunda vuelta, Mazepin movió su coche hacia adelante, lo que obligó a Schumacher a retroceder en el último segundo. Fue un movimiento súper tardío que dejó a Schumacher con daños en el alerón delantero, y el piloto alemán admitió que estaba "muy enojado", pero decidió no decir nada por radio.La reacción de Gunther Steiner después fue diplomática, diciendo que "siempre se necesitan dos para bailar un tango" en tales situaciones. Sin embargo, no es la primera vez que Mazepin ha hecho tal movimiento sobre Schumacher este año, y eso también sucedió en las categorías juveniles.Schumacher admitió después de la carrera que había "margen de mejora" en la relación con Mazepin, dicho suavemente. A diferencia de otros equipos, los dos pilotos de Haas no fueron entrevistados juntos en el desfile de pilotos, algo que Mazepin señaló durante su entrevista.Puede que no suponga una gran diferencia para Haas dado su nivel actual de rendimiento. Pero a medida que espera volver a la competitividad en 2022, debe solucionar este problema creciente y también prevenir un posible accidente.Para los 72,000 fans que tuvieron la suerte de estar en las gradas de Zandvoort, llegaron a ser la envidia de los fans de la F1 en todo el mundo, quienes instantáneamente habrán hecho del Gran Premio de Holanda un evento de visita obligada.Fue más como un festival que un gran premio, algo que Liberty Media ha estado ansioso por intentar lograr con las carreras. Esta es la primera carrera que los nuevos propietarios de la F1 han agregado con éxito al calendario y se han llevado a cabo, y debe considerarse un éxito rotundo.Desde las nueve de la mañana hasta mucho después de que los coches terminaran la carrera, un DJ pinchaba música house, a veces incluso durante las banderas rojas, para mantener a la multitud entusiasmada y la atmósfera en movimiento. La mayoría pudo haber estado allí para ver a Verstappen, pero incluso los pocos neutrales, o valientes fanáticos de Mercedes, de los cuales había un puñado, se empaparon con la atmósfera.Los comentarios previos de Hamilton después de la carrera pueden haber hecho que la frase "mejores fans" fuera una broma en los círculos de la F1, pero la verdad es que los holandeses podrían haber resuelto ese asunto.También hay que tomar nota de que, a diferencia de Hungría, los abucheos hacia Hamilton fueron mínimos, siendo más notables después de la clasificación, pero se apagaron después de que el entrevistador del parque cerrado Giedo van der Garde pidiera algo de respeto. Puede haber sido una historia diferente si Hamilton hubiera logrado la pole o ganado la carrera, pero fue bueno que los temores que algunos tenían durante el fin de semana sobre la reacción violenta que podrían enfrentar no se reconocieron al finalPuede que Zandvoort no haya sido una "pista nueva" para la mayor parte de los seguidores de la F1 dada su rica historia, pero sus cambios significaron que los pilotos estaban ansiosos por enfrentarse al nuevo desafío.Y fue uno que saborearon. Las curvas peraltadas en las curvas 1, 3 y 14 obtuvieron críticas muy favorables, especialmente en la curva 3, que ofrecía una variedad de líneas diferentes para que las probaran. Al final, los pilotos se dieron cuenta de que la línea alta era la más rápida, pero no impidió que algunos lo intentaran por abajo en la carrera para intentar pasar, algo que resultó costoso para Sebastian Vettel.La carrera en sí puede haber sido un poco decepcionante, pero eso no fue una sorpresa dada la naturaleza apretada y estrecha de la pista que ofrecía pocas oportunidades de adelantamiento. Vimos una cantidad decente de movimientos en la curva 1 cuando el piloto lanzaba el coche por el exterior, lo que no lo convierte en una procesión.A medida que la F1 avanza y o bien cambia las pistas para ayudar a que se pueda adelantar o se dirige a nuevos mercados, es de esperar que Zandvoort pueda ofrecer algo de inspiración que se seguirá. Fueron errores rápidos, emocionantes y castigados: ¡no escuchamos las palabras "límites de pista" una vez en todo el fin de semana!Combinado con la atmósfera y lo cerca que estaban las tribunas de la pista, habrá hecho del Gran Premio de Holanda un firme favorito para los pilotos, incluso después de una sola carrera.En un fin de semana que comenzó con la noticia del retiro de Kimi Raikkonen al final de la temporada y tantos tributos maravillosos de sus compañeros, fue una pena no ver al Iceman correr.El sábado por la mañana se reveló un test positivo para COVID-19, que descartó a Raikkonen del fin de semana y allanó el camino para que Robert Kubica regresara a la F1, interviniendo como piloto de reserva de Alfa Romeo.A Kubica le fue bien, terminando en el puesto 15, un resultado que mejoró solo una vez en su temporada con Williams en 2019, a pesar del tiempo limitado para ponerse al día en un circuito desafiante, lo que proporciona una buena historia para la F1 dada la popularidad del polaco.Pero el positivo de Raikkonen es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los pilotos de F1 en este momento. Incluso si son asintomáticos, una prueba positiva podría tener un gran impacto en su temporada si se ven obligados a perderse una carrera, especialmente para los protagonistas del título.Esto no quiere decir que Raikkonen no haya tomado las precauciones necesarias. Se aisló de inmediato a pesar de que la ley holandesa no lo requería, y se movió para proteger a los otros miembros de su equipo. Pero incluso cuando hacen todo lo posible para protegerse, una prueba positiva puede tener un gran impacto.A medida que el mercado de pilotos se prepara para moverse esta semana con anuncios ahora inminentes, la loca temporada de la Fórmula 1 está entrando en sus etapas finales.Con las respuestas a la saga Russell / Bottas claras para que todos las vean, gran parte de la intriga en los últimos días ha rodeado el futuro de dos pilotos que no están en la parrilla de F1 en este momento.Alexander Albon y Nyck de Vries están buscando equipo para el próximo año, y es más que probable ocupen los asientos en Alfa Romeo y Williams.Pero Red Bull se enfrenta a un dilema con Albon. El equipo ha dejado claro que prefiere colocarlo en Williams para la próxima temporada, pero el escollo es el hecho de que es un equipo cliente de Mercedes.Toto Wolff ha dicho que Mercedes estaría feliz de trabajar con Albon en Williams, siempre y cuando Red Bull liberara a Albon de su contrato con ellos. Toto Wolff ha dicho que Mercedes estaría feliz de trabajar con Albon en Williams, siempre y cuando Red Bull liberara a Albon de su contrato con ellos. Pero parece poco probable que Red Bull quiera renunciar a Albon después de toda la inversión que ha hecho en su carrera y la obvia contribución que ha seguido haciendo con el equipo.Red Bull debe decidir si preferiría perder a Albon para que él se quedara con el asiento de Williams, o si lo llevaría a Alfa Romeo para mantener esos vínculos. Optar por este último también abriría un asiento para el piloto de Fórmula E de Mercedes de Vries en Williams, quien ahora tiene una buena posición en el mercado de pilotos y puede ver qué ofertas se le presentan, sin tener prisa por tomar decisiones.