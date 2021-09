por Tyrrell » Hoy, 08:16

"El halo me salvó la vida", dice Lewis Hamilton después del accidente con Verstappen en el GP de Italia

Giles Richards 12 Sep 2021Lewis Hamilton afirmó que el dispositivo de protección de cabina (halo) fue fundamental para salvarle la vida después de un accidente en el Gran Premio de Italia.El coche del piloto británico fue golpeado por su rival por el título, Max Verstappen, con el Red Bull del holandés sobre la cabeza de Hamilton. El campeón mundial criticó a Verstappen por no quedarse para comprobar que estaba ileso después del incidente.“Me siento muy, muy afortunado hoy”, dijo Hamilton.“ Gracias a Dios por el halo. Eso finalmente me salvó. Y salvó mi cuello. No creo que un coche me haya golpeado en la cabeza antes y es un gran shock para mí. Si ves la imagen, mi cabeza está bastante adelantada. He estado compitiendo durante mucho, mucho tiempo y estoy muy agradecido de estar todavía aquí y me siento increíblemente bendecido de que alguien me haya estado cuidando hoy”.La carrera de Monza la ganó Daniel Ricciardo para McLaren, pero fue el incidente de la chicane Rettifilo al final de la recta de salida y meta lo que la definió. La pareja había entrado juntos en las dos curvas y Verstappen intentó pasar, pero terminó subiendo los bordillos que lo lanzaron contra el coche de Hamilton.Cuando se metieron en la gravilla, la rueda trasera derecha de Verstappen descendió sobre la cabina del campeón del mundo. Golpeó su cabeza pero el halo evitó un impacto mayor. Hamilton ha dicho que es probable que vea a un especialista esta semana para un chequeo necesario después de un golpe en la cabeza.El halo no fue del todo bien recibido cuando se introdujo en la F1 en 2018, con críticas desde el punto de vista estético de los coches tipo monoplaza, pero ha salvado vidas en repetidas ocasiones, más recientemente antes de esto en el GP de Bahrein en 2020 cuando el auto de Romain Grosjean atravesó las barreras y el halo evitó que golpease su cabeza.El director de Mercedes, Toto Wolff, reconoció lo fundamental que había sido para Hamilton. "El halo definitivamente salvó la vida de Lewis hoy", dijo. "Habría sido un accidente horrible en el que ni siquiera quiero pensar si no tuviéramos el halo".Los comisarios culpabilizaron a Verstappen por el accidente y le impusieron una penalización de tres puestos en la parrilla de salida para la siguiente carrera en Rusia, pero Hamilton también señaló que su rival por el título, que lo lidera por cinco puntos, no se preocupo por ver si estaba bien.Verstappen se bajó de su automóvil rápidamente e inmediatamente se alejó del escenario. "Vi a Max salir del auto y caminar y me sorprendió porque cuando tenemos un accidente, lo primero que tenemos que asegurarnos es que el tipo con el que chocamos está bien", dijo Hamilton.El ex campeón del mundo Damon Hill condenó el movimiento de Verstappen como un intento deliberado de sacar a Hamilton de la carrera. "No me gusta acusar a nadie de hacer esto, pero parece que fue una decisión calculada de Max sacarlo", dijo.