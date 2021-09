por Joselo » 21 Septiembre 2021, 14:57

Alonso desvela cuál es el único piloto al que teme

No es ninguna sorpresa, pues ya ha mostrado admiración por él desde el primer día.

“Creo que Max es con el único piloto con el que no estaría contento de competir en este momento. Le respeto mucho, por tanto, en este momento, en Red Bull, con su experiencia ahí, no creo que haya muchos pilotos que puedan llegar ahí y vencer a Max.”

“Si lo sacamos de Red Bull, quizás habría más oportunidad”

“Está en el punto más alto de su rendimiento. Lo considero el mejor del paddock en estos momentos. Su mejoría fue muy grande en los primeros años. Comenzó ya a un nivel muy alto, pero a veces con algunos accidentes o maniobras demasiado agresivas. Creo que ahora alcanzó un nivel de madurez muy alto y con su velocidad hace que sea muy difícil vencerle. Creo que es el favorito para este año y para los que vienen.”

A finales de 2015 Fernando Alonso concedió una entrevista en la que le preguntaba por su alineación ideal para un hipotético equipo de la Fórmula 1. Uno de los pilotos elegidos fue Carlos Sainz, que acababa de aterrizar en la categoría y del que Fernando siempre ha tenido buenas palabras. El segundo, más llamativo; Max Verstappen. Llamativo porque no había ni bandera ni amistad de por medio que en cierta manera pudiese mirar la visión del español. Verstappen ya había sorprendido con una increíble velocidad de aprendizaje llegando a puntuar en nueve de once carreras consecutivas, incluyendo el rozar el podio en dos ocasiones. Ya eran muchos los que veían a Verstappen el piloto del futuro, y Fernando era uno de ellos. Con el paso de los años, Max Verstappen se ha ido perfeccionando y sus resultados son demoledores pareciendo un piloto al fina. de su vida deportiva por la experiencia mostrada a pesar de tener solo 23 años, por lo que no es de extrañar que muchos le señalen como el mejor piloto de la actual parrilla.En una reciente entrevista concedida a Racingnews365, Fernando ha confesado que Max es un piloto con el que no le gustaría enfrentarse en su mismo equipo., señaló el piloto de Alpine, compadeciéndose de los futuros compañeros de equipo del actual líder del mundial., bromeó Fernando Alonso., continuó explicado el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1.Max Verstappen también ha profesado admiración y respeto por Fernando Alonso, del que llegó a decir en el pasado que estaba deseando aprender. También lo ha puesto como ejemplo en numerosas ocasiones sobre que no siempre gana el mejor piloto, sino que a menudo estás limitado por la máquina. Más recientemente, no dudo en señalar lo increíblemente rápido que se veía un Alonso para el que parecían no pasar los años y que celebró antes del parón veraniego su cuarenta cumpleaños.