Cruce de declaraciones entre Hamilton y Verstappen: Aumenta la tensión

La rueda de prensa que protagonizaron los dos pilotos estuvo llena de indirectas.

“Recuerdo lo que fue luchar por mi primer campeonato. Recuerdo cómo fue y sé las presiones que conlleva y la experiencia que conlleva, así que puedo empatizar con eso. Obviamente no lo admitirá, no voy a hacer una suposición. Pero solo digo que recuerdo que fue difícil, fue intenso. Estaba pasando por muchas emociones diferentes, no siempre las manejaba de la mejor manera.”

“Estoy tan nervioso que apenas puedo dormir. Es tan horrible luchar por un título. Realmente lo odio. Quienes me conocen sabe que estoy muy relajado y realmente no me molesta. Soy muy frio."

“Salí del coche y vi que él estaba tratando de salir marcha atrás, manipulando el volante. Creo que estaba bastante bien porque el lunes o martes estuvo en Estados Unidos asistiendo a una gala, que son esas cosas que haces si estás bien.”

“Creo que esos comentarios te muestran que realmente no me conoce. Lo cual está bien, tampoco necesito conocerlo a él y saber cómo es completamente. Solo me concentro en mí mismo y realmente disfruto de estar al frente y, con suerte, por supuesto, podemos hacerlo durante mucho tiempo."

La Fórmula 1 está dispuesta a sacar el máximo provecho posible del duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, motivo por el que, si bien no los colocó juntos en rueda de prensa, sí se actuó de modo "correveydile", generando momentos de cierta tensión. Como era de esperar, las preguntas se focalizaron en el accidente de Monza y posteriores declaraciones, incidiendo en este hecho y en la posibilidad de que se repita en el tiempo.Tensión en rueda de prensa.Hamilton sacó su lado más paternalista y empático, afirmando que sabía que era lo que sentía Max Verstappen, rozando incluso por momentos la condescendencia, algo que no perturbó al piloto neerlandés que le respondió de forma muy tranquila y señalándole que no se preocupe por él. El piloto de Mercedes insinuó que el accidente de Monza fue producto de la presión a la que Verstappen está sometido, poniéndose a su yo de 2007 como ejemplo., afirmó Hamilton.En cierta manera, una repetición de un discurso que ya ha pronunciado Hamilton a lo largo de la temporada siempre que se refiere a su máximo rival por el título.Verstappen no dudó en responder al nerviosismo insinuado por Hamilton tirando de sarcasmo., dijo el neerlandés en el tono más calmado posible mientras su compañero de evento, George Russell, futuro compañero de Hamilton se esforzaba por mantener la mirada en el horizonte y no reaccionar. En último lugar, Verstappen no dudó en seguir la línea ya marcada por Red Bull en lo que el equipo de la bebida energética ha señalado como hipócrita, especialmente tras los sucesos de Silverstone, cuando Max Verstappen estaba en el hospital mientras Hamilton celebraba su victoria. En Monza, Hamilton se quejó de la actitud del neerlandés, por no interesarse por su salud., deslizó Verstappen. El neerlandés de Red Bull tuvo la última palabra en la que quiso mandar el mensaje de que dejen de intentar ponerse en su lugar, especialmente si no le conocen., finalizó Max Verstappen.