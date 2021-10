por Joselo » 27 Septiembre 2021, 16:44

Hamilton y las alusiones a la presión

El piloto británico ha incidido en la presión por la que está pasando Verstappen, sin embargo, la temporada de Lewis está lejos de ser perfecta

No es la primera vez esta temporada y posiblemente no sea la última. Lewis Hamilton volvió a aludir en la jornada preparativa de un Gran Premio, en este caso el de Rusia, a las supuestas presiones y nerviosismo que debe estar pasando Max Verstappen. Según el criterio del piloto británico, el accidente de Monza así como otros toques de la temporada se justifican por el nerviosismo de Max en la que es su primera lucha por el título.Presión por el primer título.Hamilton usó un tono fraternal para asegurar que sabía lo que Max estaba sintiendo porque ya le ocurrió a él en el pasado, cuando luchó por el título, sabiendo lo difícil que es gestionar toda la presión y lo fácil que resulta cometer errores en esta situación.Verstappen por su lado contestó que las palabras de Hamilton demostraban que no le conocía en absoluto, que quiénes de verdad lo conocen sabe que está muy tranquilo y que la situación actual y la lucha por el campeonato no le afectan en absoluto.Lo cierto es que la presión sí parece estar dejándose notar, pero no sobre Max Verstappen, como insinuaba Hamilton, sino sobre su persona, de nuevo con un fin de semana con pequeños errores que no se han visto en las temporadas en las que el británico ha dominado casi a placer.Cuesta recordar un fin de semana en el que Hamilton acumule tantos pequeños errores, más teniendo en cuenta que Sochi ha sido dominado a placer por Mercedes desde que se compitió aquí por primera vez en 2014. El británico, por primera vez en su carrera deportiva en Fórmula 1, atropelló a uno de sus mecánicos, al hombre del gato, tras fallar en la frenada en un ensayo de parada. Hamilton culpó al botón del ‘Magic brake’, el mismo que arruinó su carrera en Azerbaiyán.En clasificación, con condiciones delicadas y sabiendo que Max Verstappen no iba a competir en la misma, sabiendo que todo el mundo daba por hecho que lograría, como poco, la primera línea, Hamilton golpeó el muro de boxes a una velocidad considerable que para su fortuna solo ocasionó daños en el alerón delantero.Pero el error descentró al piloto británico, que pasó un mal momento mientras el equipo examinaba posibles daños en la suspensión delantera del Mercedes. A eso se suma que los neumáticos ya estaban puestos, perdiendo temperatura a cada segundo que pasaban en boxes sin movimiento.Obligado a remontar.Cuando Hamilton finalmente salió a tratar de conseguir la pole position, falló. Sufrió un trompo en la zona más delicada del circuito, impactando de nuevo con el muro que, de nuevo, para su fortuna, no ocasionó daños, pero sí impidió que marcara tiempo, viéndose superado por Lando Norris, Carlos Sainz y George Russell.Si bien ninguno de los tres pilotos debería ser rival para el Mercedes de Hamilton, vistos los tiempos de los entrenamientos libres, Hamilton recuerda también lo mal que lo pasó luchando contra los McLaren en Monza, con el recuerdo de haberse complicado un fin de semana en el que su máximo rival comienza la carrera último.Hamilton volvió a mostrarse abatido tras la clasificación, una imagen que empieza a verse con excesiva frecuencia esta temporada. Y es que sus palabras sobre lo mal que lo está pasando Verstappen con la presión de luchar por el título, por momentos parecen estar más dirigidas a sí mismo que a otro piloto.